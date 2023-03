Napoli vence Atalanta e dispara na liderança da Serie A

O Napoli recebeu a Atalanta na tarde desse sábado (11), no Diego Armando Maradona, pela 26ª rodada da Série A. Os lideres do torneio venceram por 2 a 0 com gols de Kvara e Rrhamani.

Na primeira etapa houveram poucas chances reais de gol, a mais perigosa delas veio com Politano que chutou bola forte e perigosa para boa defesa do goleiro argentino Musso.

O jogo seguiu truncado e muito fechado no início da segunda etapa, mas as individualidades da equipe napolitana começaram a aparecer, quando Osimhen tentou de bicicleta para boa defesa do goleiro adversário e quando o nigeriano cabeceou bola rente a trave.

O Napoli foi recompensado pela insistência e chegou ao gol aos 60 minutos com a sua dupla de ataque brilhando, quando Kvara recebeu de Osimhen em velocidade, driblou o zagueiro Italo-brasileiro Rafael Tolói duas vezes e encheu o pé para marcar o primeiro do líder e praticamente campeão da Série A, Napoli.

O segundo gol veio aos 77, quando Elmas cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Rrahmani que mandou no cantinho para ampliar a vantagem dos donos da casa e fechar o placar.

Classificação e próximos jogos:

O Napoli colocou a mão na taça e abriu 18 pontos de vantagem na liderança com 12 rodadas a serem disputadas, enquanto a Atalanta está na sexta posição com 42 pontos conquistados.

O Napoli volta a campo pela Série A na próxima semana, enfrentando o Torino, enquanto a Atalanta pega o Empoli.