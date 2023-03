Arsenal goleia Everton em jogo atrasado e abre vantagem na liderança da Premier League

No jogo atrasado, valendo pela sétima rodada da Premier League, o Arsenal recebeu o Everton no Emirates Stadium, jogando na última quarta-feira (01). E jogando em casa para aumentar a vantagem na liderança, os Gunners buscaram a vitória de goleada por 4 a 0, com gols de Saka, Gabriel Martinelli, que marcou dois, e Odegaard.

Show dos Gunners e segue o líder!

Aos sete minutos McNeill recebeu a bola dentro da área, na esquerda, e cruzou rasteiro para Maupay, que ia passando da bola, mas tentou o desvio de letra, fraco, nas mãos de Ramsdale.

E aos 39 minutos Saka recebeu o passe de Zinchenko, em uma linda bola colocada, para ficar na direita sozinho e bater de direita, a perna ruim, no alto, sem chances de defesa para Pickford, abrindo o placar!

E apenas seis minutos depois Saka tentou a roubada de bola para cima de Gueye na entrada da área e ela sobrou para Martinelli dentro da área, que bateu na saída do goleiro para fazer o segundo gol do Arsenal após a revisão do VAR!

Martinelli e Saka na comemoração do primeiro gol (Foto: Divulgação/Arsenal)

Na segunda etapa, aos 16 minutos, McNeill conseguiu a finalização no canto direito e Ramsdale voou para espalmar a bola para longe.

Mas aos 25, em mais uma descida do Arsenal, Xhaka conseguiu o passe para Trossard, que arrancou para a área e passou para Odegaard chegar batendo, com desvio no defensor, para o fundo do gol!

O Arsenal seguia na pressão e aos 32 minutos Partey conseguiu o passe por cima da defesa para Nketiah sair cara a cara com Pickford e chutar, mas para a defesa do goleiro. No rebote Fábio Vieira ficou com a bola e isolou.

E apenas dois minutos depois os gunners fizeram uma grande roda de bobinho com o Everton até Zinchenko achar Nketiah dentro da área pela esquerda, que cruzou rasteiro para Martinelli, na primeira trave, desviar de bico de chuteira para marcar mais um gol!

Próximos jogos e classificação

O Arsenal volta a campo no sábado (4), às 12h, quando recebe o Bournemouth. O Everton joga no domingo (5), às 11h, quando encara o Nottingham Forest fora de casa.

O Arsenal segue forte na liderança com 60 pontos, cinco acima do Manchester City, 11 do Manchester United e 15 do Tottenham. O Everton segue na zona de rebaixamento, com 21 pontos, empatado com o Bournemouth e três acima do Southampton, além de um abaixo do Leeds, dois do West Ham e três de Leicester e Wolverhampton.