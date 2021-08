Com campeões, Uefa Europa League tem grupos definidos; veja a lista

O equilíbrio prevaleceu no sorteio da fase de grupos da temporada 2021-22 da Uefa Europa League, que aconteceu nesta sexta-feira (27), em Istambul, na Turquia. Dos 32 clubes, quatro já levantaram a taça de uma das principais competições do Velho Continente.

Eintracht Frankfurt, Galatasaray, PSV e Napoli são os que lutam pelo bicampeonato. O clube holandês, aliás, foi eliminado nos playoffs da Champions League e terá pela frente na mesma chave o Monaco, outro clube que também caiu na fase preliminar do torneio mais importante da Europa. Brøndby, Dinamo Zagreb, Ferencváros e Ludogorets engrossam essa lista.

Fase de grupos da UEFA Europa League

Grupo A: Lyon, Rangers, Sparta Praha, Brøndby

Grupo B: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm

Grupo C: Napoli, Leicester, Spartak Moscou, Legia Varsóvia

Grupo D: Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Royal Antwerp

Grupo E: Lazio, Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Galatasaray

Grupo F: Braga, Estrela Vermelha, Ludogorets, Midtjylland

Grupo G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencváros

Grupo H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Viena

Os jogos começam no dia 16 de setembro. A partir daí são seis rodadas, já programadas para 30 de setembro, 21 de outubro, 4 e 25 de novembro e 9 de dezembro.

Regulamento tem novidades

Ao contrário da última edição, o campeão de cada grupo avança direto para as oitavas de final. O segundo colocado disputa uma vaga com o clube que vier da Champions League - no caso, os que ficarem em terceiro lugar na chave. Sendo assim, haverá esse playoff para definir os outros classificados à fase oitavas de final.

Essa mudança nas regras acontecem devido à nova competição criada pela UEFA, a Conference League, que tem como objetivo aumentar a possibilidade de clubes disputarem competições continentais. A atual edição reúne representantes mais tradicionais como Roma e Tottenham e outros de países que nem sempre conseguem chegar à Champions League ou Europa League, como por exemplo o estreante Lincoln Red, de Gibraltar.

O palco da final é o estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilla, maior campeão do torneio, com seis títulos. A decisão está marcada para 18 de maio. Na última temporada quem ficou com o troféu foi o Villarreal, que bateu o Manchester United nos pênaltis em uma conquista inédita no clube espanhol que o classificou como cabeça-de-chave na UEFA Champions League.