Em ótima fase na temporada, Real Sociedad vence Rayo Vallecano sem dificuldades e continua estável no G-4

A Real Sociedad, que vem de vitória contra o rival Athletic Bilbao na última rodada e também de classificação recente na Copa do Rei, diante do Mallorca na última terça-feira, voltou a campo neste sábado (21), para encarar o Rayo Vallecano fora de casa, no Campo de Fútbol de Vallecas, em jogo válido pela 18ª rodada de LaLiga.

O time de San Sebastián, com o triunfo por 2 a 0 diante do Rayo, conquistou a nona vitória consecutiva em jogos oficiais e confirmou outra vez o ótimo momento vivido na atual temporada. Os gols foram anotados por Sorloth e Barrenetxea ainda na etapa inicial.

Real Sociedad garante vitória em jogo sem dificuldades

O primeiro tempo se destacou pela superioridade da Real Sociedad desde o início ao fim. O Rayo Vallecano, por outro lado, passou longe de ameaçar o goleiro Remiro e, em seis finalizações que tentou, nenhuma acertou o alvo. Os visitantes, em cinco chutes, levaram perigo em três oportunidades, sendo duas convertidas em gols.

Aos 15, o marcador foi inaugurado com tento de Sorloth. O atacante recebeu passe de David Silva na área, se desviou da marcação e bateu rasteiro, na saída do goleiro, firme ao fundo das redes, sem chance de defesa para Dimitrievski. O lance passou por revisão no VAR, por suposta falta cometida, porém o árbitro Antonio Mateu Lahoz confirmou o gol.

Aos 36, em jogada iniciada pela esquerda através da cobrança de escanteio, com Elustondo já dentro da área, ao perceber Barrenetxea livre de marcação na segunda trave, passou a bola para o companheiro empurrar às redes, ampliando a vantagem da Real em campo.

Já na segunda etapa, o Rayo Vallecano tentou mostrar poder de reação, pressionando os bascos nos minutos iniciais. Inclusive, aos 47, Remiro precisou se esticar para espalmar a bola para fora e afastar o perigo.

Aos 78, o artilheiro Falcao García, que entrou no decorrer da partida na vaga de Palazón, arriscou um importante cabeceio e exigiu outra boa defesa de Remiro no jogo. No mais, o Rayo se acomodou na partida e se mostrou conformado com a derrota, enquanto a Real apenas administrou o resultado, disposta a não correr mais riscos.

Classificação e próximos compromissos

Com a derrota, o Rayo Vallecano continua na nona colocação, com 26 pontos. O próximo jogo da equipe será diante do Villarreal na segunda-feira (30), fora de casa, no Estádio de la Cerámica, às 17h.

A Real Sociedad, com a inquestionável vitória, se mantém na terceira posição do campeonato, com os mesmos 38 pontos do Real Madrid. A equipe basca só não supera o adversário por causa dos números no saldo de gols.

O time comandado por Imanol Alguacil terá dois desafios pela frente: Barcelona e Real Madrid. A partida ante o Barça será realizada na quarta-feira (25), no Camp Nou, pelas quartas de final da Copa do Rei, às 17h. No domingo (29), o embate contra o Real Madrid será no Santiago Bernabéu, em confronto direto pela vice-liderança, também às 17h.