Inter vence Benfica fora de casa e abre grande vantagem nas quartas da Champions

A Inter de Milão deu grande passo para avançar às semifinais da UEFA Champions League. Nesta terça (11), a equipe italiana derrotou o Benfica por 2 a 0 fora de casa pelo jogo de ida das quartas de final.

O time português foi quem mais teve chances de gol e posse de bola em todo o jogo, mas não aproveitaram as oportunidades. A posse ficou em 57% a 43% para os mandantes, e as finalizações em 12 a 10 no total.

Rafa Silva foi o primeiro a protagonizar um lance mais perigoso, aos 15'. Grimaldo cruzou da esquerda, a bola foi mal afastada e ele pegou de primeira de dentro da grande área. Onana impediu o gol com bela defesa, espalmando para frente.

Acerbi deu o troco do outro lado, aos 24', com grande chute de fora da área tirando tinta do travessão do gol do Benfica. E foi nesse momento que a Inter começou a entrar mais em jogo, chegando melhor ao ataque e finalmente marcando no segundo tempo.

Logo aos 5' da etapa complementar, Bastoni cruzou da ponta esquerda e Barella apareceu na pequena área. Ele cabeceou de primeira no contrapé do goleiro Vlachodimos e a bola morreu no canto direito do gol.

O jogo teve então diversas chances claras para os dois times nos minutos seguintes, mas ninguém aproveitou. Lukaku, que entrou aos 16' da segunda metade, foi quem anotou o segundo da Inter de pênalti, aos 36'. A penalidade foi marcada após desvio com a mão de João Mário na área em cruzamento de Dumfries.

Até o final, a intensidade ofensiva seguiu dos dois lados, mas o placar permaneceu o mesmo. O time italiano garantiu boa vitória como visitante e poderá jogar pelo empate e até por uma derrota simples para avançar à semifinal no segundo duelo.

O jogo da volta acontecerá no dia 19 de abril, no estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão, na Itália.