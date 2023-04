Com emoção no fim, Roma e Milan ficam no empate pela Serie A

Roma e Milan fizeram duelo neste sábado (29) em disputa direta pela vaga na próxima edição da Champions League,, em partida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O placar terminou empatado em 1 a 1 e as equipes continuam empatadas, agora com 57 pontos.

O Milan se mantém em quarto lugar, e a Roma vem logo atrás em quinto. Os times ainda podem ser ultrapassados pela Inter de Milão, que joga amanhã contra a vice-líder Lazio.

Partida ruim de ambas equipes, mas com muita emoção no final

É bem verdade que a partida prometia emoções, muito em virtude do fato das duas equipes estarem brigando diretamente por uma vaga da próxima edição da maior competição do planeta. Mas os times não cumpriram com as expectativas e fizeram um jogo morno, truncado e com poucas chances de gol.

Na primeira etapa, o time Rossonero foi ligeiramente melhor, e quase abriu o placar com Calabria aos 44 minutos, mas a bola passou perto da trave do gol da Roma. E essa foi a melhor oportunidade do primeiro tempo.

No segundo tempo, mesmo roteiro do primeiro. Jogo truncado, com muita disputa física e pouco futebol. A emoção ficou mesmo para o final da partida, quando aos 92 minutos Tammy Abraham abriu o placar para a Roma, e quando parecia que o time da capital italiana sairia com a vitória, no apagar das luzes, Alexys Saelemaekers, aos 97 minutos empatou a partida e garantiu 1 ponto quase perdido para o time Rossonero.

Agenda

A Roma volta à campo já na próxima quarta-feira (3), às 16h (horário de Brasília), quando vai visitar o Monza, enquanto a equipe do Milan volta à campo no mesmo dia e horário, e vai receber o time da Cremonese. Os clubes vão em busca da vitória para poderem garantir sua vaga na próxima edição da Champions League.