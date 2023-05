Arsenal fica mais distante de título após derrota em casa para o Brighton

O Brighton venceu, na manhã deste domingo (14), o Arsenal por 3 a 0 jogando fora de casa. O resultado negativo válido pela trigésima sexta rodada da Premier League praticamente arrebatou as chances dos Gunners de conquistarem a Premier League depois de 20 anos.

Primeiro tempo fraco de poucas oportunidades

A obrigação de produzir um bom resultado fez o Arsenal começar a partida com as linhas bem altas, tentando roubar bolas no campo do Brighton, e em duas tentativas nos primeiros dez minutos, a equipe teve sucesso. No entanto, o grande empecilho dos Gunners na primeira etapa foi a criatividade, para se ter uma ideia, a primeira chance clara do time aconteceu só aos 21 minutos com Gabriel Jesus, novamente com bola recuperada no campo de ataque. Trossard e Saka também tiveram ótimas chances, mas, não foram precisos o suficiente para abrir o placar.

O Brighton, que apesar de sofrer bastante na saída de bola, assustou os donos da casa logo no começo da partida. Aos 11 minutos, após bom lançamento vindo da defesa, Julio Enciso recebeu em velocidade e concluiu em gol para defesa de Ramsdale. Com 35 no relógio, Mitoma fez bela jogada pela ponta esquerda de ataque, cruzou rasteiro na área e Enciso, dessa vez sem goleiro, finalizou para fora.

Um ponto que precisa ser destacado é a substituição de Gabriel Martinelli, que ocorreu com 18 minutos após o brasileiro sofrer duas faltas, sendo uma bem dura cometida por Caicedo.

Brighton volta para a segunda etapa com faca nos dentes e é mortal para sacramentar resultado positivo

Na volta do intervalo, os donos da casa até tentaram impor seu ritmo de jogo e encontrar o primeiro gol, porém, foi o Brighton que conseguiu abrir o placar. Em contragolpe, Estupiñan foi acionado na linha de fundo e precisou cruzar duas vezes para encontrar Enciso sozinho na pequeno área e balançar as redes de Ramsdale pela primeira vez, aos 50 minutos da etapa final. Para responder ao gol dos visitantes, os Gunners tentaram com finalização muito perigosa de Nelson, que passou perto da trave na marca dos 62 minutos, Trossard também desperdiçou oportunidade aos 70, após receber passe de Odegaard.

No recorte final da partida, os Seagulls já faziam partida mais coerente que o vice líder da Premier League. Como recompensa, aos 85 minutos, Grob desviou passe de Trossard e a bola chegou dentro da área para Undav finalizar por cobertura e ampliar o placar. O Arsenal ainda sofreu o terceiro gol, após Undav finalizar de fora da área, Ramsdale ceder o rebote, e Estupiñan concluir para dar números finais a partida.

Sequência da temporada

O Arsenal agora precisa de um milagre para ser campeão. A equipe necessita que o Manchester City não vença nenhum de seus três confrontos restantes pela competição, qualquer vitória do rival de Manchester põe fim a disputa pelo título. No calendário, os Gunners têm pela frente o Nottingham Forest, fora de casa, no sábado (20) às 13h30.

O Brighton, após conquistar vitória fundamental na disputa por classificação à competições europeias, se estabeleceu na sexta colocação. Para se classificar para a Europa League, o time alviceleste precisa vencer todos seus quatro jogos e torcer para um tropeço do Liverpool, além de precisar superar os Reds no saldo de gols. O próximo jogo é contra o Newcastle, fora de casa, na quinta-feira (18) às 15h30.