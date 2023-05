Manchester City busca empate contra Real Madrid na primeira partida das semis da Champions

No reencontro de Real Madrid e Manchester City numa semifinal de UEFA Champions League, ninguém saiu em vantagem no jogo válido pelo confronto de ida. A partida entre espanhóis e ingleses ficaram no 1 a 1 nesta terça-feira (9), no Santiago Bernabéu. Vinícius Júnior e De Bruyne marcaram os gols do confronto, um em cada tempo.

Emoção do começo ao fim

O Manchester City começou tendo mais a bola e colocando Courtois para trabalhar. A primeira defesa saiu aos sete minutos, após De Bruyne arriscar da entrada da área. Na sequência, foi a vez de Rodri chutar da intermediária, a bola foi rasante e o goleiro merengue pulou para espalmar e salvar o Real.

Aos 14, Haaland teve duas oportunidades, no entanto, ambos os arremates saíram fracos e a bola ficou tranquila para Courtois defender. Após os 20, o Real Madrid começou a sair da pressão dos ingleses e conseguiu aparecer no ataque. A primeira boa oportunidade saiu quando Vinícius Júnior aproveitou bobeira na saída do City e fico com a bola, ele cruzou rasteiro para Benzema, mas Rúben Dias fez lindo corte dentro da pequena área e afastou o perigo.

Com isso, o Real Madrid conseguiu abrir o placar no seu único chute em todo o primeiro tempo. Aos 34, Vinícius Júnior balançou a rede de Ederson após receber passe de Camavinga, ajeitar o corpo e soltar o pé de fora da área. Um golaço do brasileiro para colocar os merengues na frente do placar.

Foto: Divulgação / Real Madrid

Na segunda etapa, o Real Madrid voltou com uma postura diferente comparado com o início do primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Benzema fez linda triangulação com Vinícius Júnior e Carvajal, o centroavante recebeu na área novamente e chutou firme. A bola desviou na defesa e saiu para escanteio.

Diante de um adversário que marcava bem e tinha Rüdiger e Alaba na cola de Haaland, o time de Pep Guardiola teve que arrumar outra maneira que não fosse seu centroavante para chegar ao empate. E essa oportunidade saiu em uma pancada de De Bruyne de fora da área. Após passe de Gündogan, o camisa 17 encheu e superou Courtois.

Foto: Divulgação / Manchester City

Benzema e Tchouaméni ainda colocou Ederson para trabalhar perto do fim, mas o goleiro dos citizens fez duas lindas defesas e o placar não foi mais alterado. Com isso, deixando toda a emoção para semana que vem em Manchester, na Inglaterra.

Próximos jogos

Antes de se reencontrarem pelo jogo de volta, as equipes vão a campo pelo seus respectivos campeonatos nacionais. O Real Madrid recebe o Getafe às 16h (horário de Brasília) no sábado (13). No dia seguinte, o Manchester City visita o Everton às 10h.

O jogo da volta acontece no Etihad Stadium, em Manchester, na quarta-feira (17) da próxima semana, também às 16h. Não há critério do gol marcado fora de casa, portanto qualquer empate levará a decisão para a prorrogação, se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis.