West Ham despacha AZ Alkmaar e vai à final da Conference League

O West Ham conquistou a antiga Recopa Europeia em 1964/65, e chegaram a outra final do torneio em 1975/76. Os londrinos voltarão a uma decisão continental depois de 47 anos, nesta quinta-feira, para venceram o AZ na Holanda por 1 a 0 nos acréscimos do segundo tempo. Os Hammers estarão em Praga no dia 7 de junho, para disputar o troféu. O gol da vitória foi marcado pelo meia espanhol Fornals aos 49 do segundo tempo.

O AZ veio com pressão nos primeiros minutos, por pouco não fez o primeiro gol. O West Ham tentou não ceder espaços aos anfitriões equilibrando as ações e sendo mais incisivos em seus lances. O primeiro aos 17, Jarrod Bowen bateu para fora. Já aos 25, Lucas Paquetá limpou a marcação e chutou tirando do alcance do goleiro. A bola triscou a trave e foi embora. Os mandantes continuavam com mais posse, mas só fizeram algo nos 15 minutos finais da primeira etapa. O West Ham fechava a porta realizando os bloqueios e desviando as bolas.

Na volta para o segundo tempo o AZ ocupava o campo de ataque e explorava as laterais, mas faltava precisão na finalização. Os londrinos foram mais perigosos aos dez minutos. Declan Rice chutou, mas a bola morreu nos braços do goleiro adversário. O AZ com Vangelis Pavlidis forçou defesa de Alphonse Aréola, que ainda agarrou um chute de fora de Pantelis Hatzidiakos. O lance mais perigoso foi de Thilo Kehrer, que quase marcou contra. O defensor errou um domínio e Aréola desviou. Os Hammers deram o troco, Nayef Aguerd vacilou e chutou mascado. O West Ham gastou tempo. O AZ se desesperou e foi nulo na frente. A vaga na final veio aos 49 minutos, com o gol de Pablo Fornals que deu um drible na intermediária, correu até a entrada da área e chutou no cantinho.

Os londrinos tem um elenco mais qualificado e também contam com bom de David Moyes nos últimos anos. Uma década depois de substituir Sir Alex Ferguson no Manchester United, o treinador terá a chance de conquistar o maior troféu de sua carreira.

Sequência

Com a vitória, o West Ham foi a final da Liga Conferência e irão enfrentar a Fiorentina, no dia 7 de junho às 16h (horário de Brasília), em Praga, na República Tcheca. Mas, antes de se sagrar campeão europeu o forte martelo de londres necessita ir a campo em mais uma rodada do Campeonato Inglês no proximo domingo enfrentará o Leeds United, às 9h30.