Premier League condecora Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger para o Hall da Fama

A Premier League anunciou nesta quarta-feira (29), a condecoração para os ex-treinadores Sir Alex Fergunson, ex-Manchester United, e Arsène Wenger, ex-Arsenal, para o Hall da Fama da liga.

Criada em 1992, a Premier League conta com 21 edições disputadas. Dessas, Ferguson conquistou 13, em 27 anos no comando do Manchester United, o ex-técnico conta ainda com dois tricampeonatos em sequência.

O escocês venceu a primeira edição do Campeonato Inglês rebatizado em 1992/1993, título que os Red Devils não venciam desde 1967. Já a sua última PL foi na temporada 2012/13, sendo essa, a última conquistada pelo lado vermelho de Manchester.

"É uma honra quando você recebe um reconhecimento como este. No entanto, não é apenas sobre mim como pessoa. É sobre o trabalho no Manchester United e o vínculo que tivemos ao longo de muitos anos, então também estou orgulhoso do clube, da equipe e dos meus jogadores. Meu trabalho era mandar os torcedores para casa felizes", disse Sir Alex Ferguson à Premier League.

Por outro lado, Arsène Wenger, foi campeão da Premier League em três oportunidades, todos comandando o Arsenal, clube que assumiu em 1996 e se despediu em 2018, totalizando 22 edições disputadas do Campeonato Inglês.

Além disso, Wenger conta com uma marca difícil de ser quebrada. No seu último título da Premier League com os Gunners, na temporada 2003/04, ele foi campeão invicto, algo inédito na era moderna da competição.

"Sempre quisemos dar algo especial aos torcedores e quando você tem jogadores capazes de coisas marcantes, o mais importante para mim é a obrigação da perfeição. Gostaria de ser conhecido como alguém que amou o Arsenal, que respeitou os valores do clube e o deixou em uma posição em que pode crescer e se tornar ainda maior", declarou Wenger.

Relação de respeito

Apesar da rivalidade ao longo dos anos, os dois ex-treinadores possuem boa relação e disseram à Premier League que mantém respeito um pelo outro.

"Acho que Arsène é um candidato muito digno, pois transformou o Arsenal de maneira fantástica. Eles se tornaram um time difícil de competir e nós dois queríamos vencer, o que nos motivou ainda mais. Ao longo dos anos desde a aposentadoria, fomos jantar juntos em um pequeno restaurante que ele conhece bem, na Suíça. Ele é um homem muito interessante e eu gosto de sua companhia, mas ainda é meu trabalho escolher o vinho", disse em tom humorado, Ferguson.

"Dividir isso com Sir Alex é uma grande honra para mim. É como dois boxeadores, vocês lutam como loucos e vão longe juntos. No final das contas, se tem respeito e vira uma grande oportunidade encontrá-lo. Compartilhar uma boa garrafa de vinho e lembranças de nossas antigas batalhas", respondeu o francês.