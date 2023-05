Liverpool vence Brentford e encosta no G-4 da Premier League

Haja emoção! Em partida válida pela 35º rodada da Premier League, o Liverpool recebeu o Brentford em Anfield neste sábado (06) e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol marcado por Salah ainda no primeiro tempo.

O jogo também ficou marcado pelas vaias da torcida do Liverpool ao hino do Reino Unido, no dia da coroação do Rei Charles III. O motivo se deve ao protesto contra o governo local, marcado por desavenças ainda na época da Margaret Thatcher.

Os Reds chegaram a seis vitórias seguidas, embalando uma ótima sequência e chegando aos 62 pontos, encostando de vez no Manchester United, que tem 63 e dois jogos a menos. A equipe do Erik ten Hag entra em campo neste domingo, fora de casa contra o West Ham.

O Brentfod continua com 50 pontos e se afastou ainda mais da zona que dá direito a vaga em competições internacionais. Hoje, a equipe tem cinco pontos a menos que o Brighton e três jogos a mais também.

O jogo

Dentro de campo, o Liverpool marcou apenas um gol com Mohamed Salah, aos quatro minutos de jogo, após assistência do zagueiro van Dijk. A equipe da casa ainda precionou durante quase todo primeiro tempo, buscando o segundo gol, mas parando no goleiro Raya.

Apesar de ter mais finalizações no total e no gol, além da posse de bola, o Liverpool viu o Brentford endurecer o confronto na reta final, onde deixou a partida aberta com contra-ataques para os dois lados.

O Brentford até tentou, mas com pouca efetividade. A equipe visitante finalizou apenas duas vezes, mesmo igualando a posse de bola e tento espaços para atacar os Reds, mas no fim, terminou com vitória para os donos da casa por 1 a 0.

Próximos jogos

As duas equipes agora focam na próxima rodada da Premier League. O Brentford joga primeiro, no próximo domingo (14), às 10h, em casa, contra o West Ham. O Liverpool entra em campo na segunda-feira (15), fora de casa contra o desesperado Leicester. Partida marcada para às 16h.