Vini Jr deve deixar a LaLiga?

"O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas". A frase de Vini Jr após sofrer mais um ato de racismo, desta vez contra o Valencia, reflete um jovem jogador de apenas 22 anos que está cansado. Cansado de apanhar e ter que lutar contra o preconceito e ter que lutar por um mundo justo.

É tão injusto perceber um talento brasileiro reduzido a palavras que afetem a sua essência, sua cor e atingem diretamente sua humanidade. Vini Jr não merece estar passando por isso (ninguém merece) e vai lutar até o fim pelo respeito.

Como disse no fim do seu primeiro comunicado:

"Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui."

Seria o futuro de Vini Jr longe de LaLiga? Talvez tivesse paz em outros países. Times da Inglaterra se apresentam como fortes opções, caso decida partir. Independente de onde jogue, Vini precisa de apenas uma coisa para fazer seu futebol sobressair: alegria.

Com a alegria de Vini Jr vimos tudo ser possível. Um jogador que apanhou desde que chegou ao profissional e foi criticado. Disseram que sequer chegaria a vestir a camisa do Real Madrid, mas ele não se importou. O atacante brasileiro mostrou a todos que estavam errados e deu a volta por cima.

Mas agora... Agora é diferente. Não é uma simples crítica por uma má atuação ou por falhas em campo. O racismo fere a honra, fere a pessoa. Não há como buscar a paz e descansar enquanto existem racistas por aí. Vini precisa lutar. E já demonstrou que vai.

Comunicados de Vini Jr

Em seus comunicados nas redes sociais, o brasileiro já expôs situações que aconteceram em diferentes cidades da Espanha. Sempre que vai jogar fora de casa é a mesma história. A LaLiga fecha os olhos ou finge não ver.

Foto: Divulgação / Vini Jr

Quando criticou a Federação, Vini Jr teve resposta. O presidente da LaLiga, Javier Tebas, atacou o jogador e afirmou que precisava se informar melhor.

"Já que aqueles que deveriam não te explicam o que é que LaLiga pode fazer nos casos de racismo, tentamos nós explicarmos, mas você não se apresentou em nenhuma das datas acordadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e injuriar LaLiga, é necessário se informar adequadamente, Vini Jr."

A resposta não surpreende, vindo de uma Federação que (como o próprio presidente afirmou) já recebeu 9 denúncias de racismo durante a temporada — sendo 8 contra Vini Jr — e, ainda assim, trata como casos isolados.

Em resposta à Javier Tebas, Vini Jr mostrou o que é humanidade:

"Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa... Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove."

Como disse Vini, "não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga".

Futuro de Vini Jr longe da Espanha?

Foto: Real Madrid

Talvez fosse melhor deixar a Espanha e ir jogar na Inglaterra, por exemplo. Onde seu futebol seria mais valorizado, você seria bem visto e a política antirracista é muito mais efetiva do que o teatro que faz a LaLiga. Mas você não desiste. Você luta. Você baila.

Um menino que veio de São Gonçalo e driblou todo tipo de preconceito pra chegar ao topo do mundo com 22 anos. Saiu de um dos maiores clubes do Brasil, pro maior do mundo. Foi campeão, marcando gol na final do maior torneio de clubes do mundo. Ergueu a taça de campeão mundial. E mais… disputou uma Copa do Mundo.

Sim, Vini Jr. O Mundo é seu! E nós estamos com você. Como seu desejo um dia foi ter todos os brasileiros torcendo pra você, você conseguiu.

Para além do futebol, nossa torcida é pelo seu sorriso. Pela sua alegria. Pelo seu baile. Não deixe que os racistas e preconceituosos tirem o sorriso do seu rosto. Foi assim que você sempre venceu, com alegria.