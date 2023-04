Com show de Castellanos, Girona vence Real Madrid no Montilivi

O Girona não decepcionou os torcedores no lotado Estádio Montilivi. Os Blanquivermells aplicaram 4 a 2 diante do vice-líder Real Madrid, pela 31ª rodada de LaLiga. A estrela da partida ficou a cargo de Castellanos, que voltou de suspensão, e marcou os quatro gols do time catalão. Já Vini Jr foi o responsável por um dos tentos merengues, além de distribuir uma assistência para Lucas Vázquez na reta final.

Aproveitamento dos Blanquivermells

Com 30 segundos, o Madrid já arrancou aquele quase da torcida blanca e de alívio dos blanquivermells. Modric foi esticado por Vini Jr e cruzou da linha de fundo. Rodrygo emendou de letra na pequena área e a bola passou raspando na trave. Os visitantes ainda buscavam surpreender para tentar balançar as redes ainda no início da etapa inicial. Nacho e Valverde arriscaram, mas Gazzaniga espalmou ambos os chutes pela linha de fundo.

Em ótima troca de passes pelo lado esquerdo, o Girona mostrou eficácia quando chegou ao ataque. Iván Martín jogou em velocidade pelo lado esquerdo, enfiando Riquelme. Ele tocou para Bueno, que acionou o próprio Iván Martín para levantar. Castellanos cabeceou com liberdade no meio da área e acertou o canto de Lunin. O Madrid sentiu e passou a buscar o seu principal jogador em campo: Vini Jr.

Em uma das suas tentativas, o brasileiro fez grande jogada individual, deixou um para trás, e no meio de quatro, deu bom passe para Rodrygo. O atacante bateu de primeira e acabou isolando. Desperdício de um e, enquanto do outro, precisão na oportunidade. Castellanos recebeu longo lançamento, ganhou fácil de Militão, carregou em velocidade até entrar na área e tocou entre as pernas de Lunin para ampliar a vantagem dos catalães. Nem tudo estava perdido, o Madrid ainda conseguiu diminuir a diferença antes de ir para o intervalo. Asensio cruzou na medida para Vini Jr. O camisa 20 acompanhou e desviou de cabeça, nas costas de Arnau Martínez.

Foto: Divulgação/Real Madrid

É poker!

A bola mal rolou e já tivemos hat-trick na volta do intervalo. Couto ganhou de Nacho pela direita e cruzou na área. Castellanos teve apenas o trabalho de bater de primeira para balançar as redes. Num dia memorável, o camisa 9 não se contentou e ainda fez mais um para deixar seu nome marcado, diante de um gigante, que não estava no seu melhor dia. Em novo lançamento, Castellanos apenas completou de cabeça.

Com o jogo definido, tanto Míchel quanto Carlo Ancelotti mexeram no time. O Girona passou a dificultar a saída de bola do Madrid, que não conseguiu sair nos arredores de sua área. Porém, os visitantes ainda tiveram chance na reta final. Mariano tromba Juanpe na entrada da área. Vini Jr acreditou e pegou a sobra e foi para a linha de fundo para cruzar. Lucas Vázquez diminuiu na risca da pequena área

Classificação e o que vem por aí

Com a grande vitória, o Girona ganha três posições e fica na oitava colocação, com 41 pontos. Por sua vez, o Real Madrid perde a chance de diminuir a diferença do líder Barcelona. Em segundo lugar, segue com os mesmos 65.

Os Blancos irão encarar o Almería no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Girona pega o Sevilla, na segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán.