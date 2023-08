Sarina Wiegman festeja classificação da Inglaterra às quartas da Copa: "Nunca desistimos e demos um jeito"

A Inglaterra viveu fortes emoções para se classificar às quartas de final da Copa do Mundo Feminina. A Nigéria colocou três bolas nas traves e Lauren James foi expulsa, depois de pisar em Michelle Alozie. No fim, a vibração da comemoração das Lionesses se deu nas disputas de pênaltis, vencendo por 4 a 2.

Sarina Wiegman não escondeu o entusiasmo. A treinadora ressaltou os altos e baixos durante a partida e o orgulho que sente de suas comandadas.

"Acho que não posso estar mais orgulhosa do que estou agora. Foi um jogo muito duro, com fases totalmente diferentes, com um revés e uma mudança de mentalidade logo de cara, jogando com dez. Então, indo para a disputa de pênaltis para a qual nos preparamos, é claro, e depois a execução. G [Georgia] perde um e depois os outros quatro entram. É inacreditável, nunca desistimos e demos um jeito. Estou muito orgulhosa da equipe".

Wiegman analisou as dificuldades que a seleção inglesa encontrou diante das Super Falcões. Para ela, as adversárias pressionaram para criar as oportunidades mais perigosas, sendo complicado para a equipe da terra do rei mudar a forma de jogo.

"Acho que o jogo foi igual. Como esperávamos, a Nigéria teve uma boa organização, foi muito física, muito transitória e rápida, e foi isso que mostrou. Elas pressionaram muito alto e tentamos sair da pressão delas. Quando o fizemos, elas foram muito rápidos e muito duras nos duelos, foi difícil para nós mudarmos o jogo também. Depois que Lauren James foi expulsa, fomos com dez e caímos mais fundo, elas tiveram que fazer o jogo e isso foi difícil para elas, você poderia dizer. Essas são fases do jogo que passamos”.

Wiegman afirma que Lauren James aprendeu com a expulsão

Sobre a expulsão de James, a técnica holandesa disse que não cabe a ela dizer se foi certo ou errado, além de pontuar que a jogadora aprendeu a lição.

"Não importa se eu acho que é a decisão certa ou não, a decisão foi tomada e eu respeito a decisão da arbitragem. Foi apenas uma fração de segundo no final do jogo, as pessoas ficando cansadas. Ela é uma jogadora jovem e quando as pessoas estão ficando cansadas, você pode perder o controle por uma fração de segundo e as coisas podem acontecer assim. É uma lição muito difícil de aprender, mas isso acontece infelizmente e, claro, ela não quer prejudicar ninguém".

Assim como na Finalíssima, diante da Seleção Brasileira, coube a Chloe Kelly, que entrou na reta final do tempo regulamentar, bater o pênalti decisivo. Wiegman ressaltou que cada atleta tinha um plano em mente, assim como toda a equipe e que tudo começa na confiança e, claro, no próprio plano.

Foto: Divulgação/The FA

"Começa com confiança, e começa com um plano, tendo treinado nele e sabendo o que iríamos fazer - era isso que tínhamos. Não fizemos isso ontem, foi na prorrogação, já começamos isso em abril e no Euro do ano passado. Todo mundo sabia qual era a função dela, mas essa era a maior pressão possível, para bater um pênalti, e como fizemos isso foi muito bom. Já nos mostramos na Finalíssima, o que deu confiança e, além disso, cada jogadora tinha seu próprio plano e, como equipe, tínhamos um plano".