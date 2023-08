Inglaterra goleia China e avança para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Na manhã desta terça-feira (1º), a seleção feminina da Inglaterra protagonizou um verdadeiro espetáculo no Estádio Hindmarsh ao golear a China por 6 a 1, assegurando sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Com um desempenho impecável, a equipe britânica mostrou um futebol envolvente, tendo como destaque a atacante Lauren James, que marcou dois golaços durante a partida.

Show das Lionesses

O início da partida já indicava o domínio inglês, com Alessia Russo abrindo o placar aos quatro minutos, ao chutar com precisão e surpreender a goleira chinesa. A Inglaterra seguiu no controle do jogo, não dando chances para as chinesas reagirem. Rapidamente ampliaram o placar com Hemp e, logo em seguida, Lauren James marcou um golaço, elevando a vantagem para 3 a 0 antes do intervalo. No último minuto da primeira etapa, James voltou a balançar as redes, em um novo belo gol, mas a arbitragem pegou impedimento de Lucy Bronze no lance e o tento foi anulado.

No segundo tempo, a China teve um momento de esperança ao ter um pênalti a seu favor, convertido por Wang Shuang, diminuindo para 3 a 1. Entretanto, a alegria chinesa foi efêmera, pois Lauren James voltou a brilhar e marcou novamente um golaço no jogo, sendo o quarto da Inglaterra, consolidando sua posição como artilheira da partida.

As mudanças promovidas pela técnica Sarina Wiegman surtiram efeito, e Chloe Kelly, que havia acabado de entrar em campo, anotou o quinto gol. O gol de Daly, pouco depois, selou a vitória incontestável e a classificação da Inglaterra para as oitavas de final.

Foto: Divulgação / FA

Como fica?

O resultado também garantiu a classificação da Dinamarca em segundo lugar no Grupo D, após vencer o Haiti por 2 a 0. Dessa forma, as Lionesses enfrentarão a Nigéria na próxima segunda-feira (7), às 4h30 (de Brasília), no Brisbane Stadium, enquanto a Dinamarca duelará com a Austrália no mesmo dia, às 7h30, no Olímpico de Sidney.