"A gente mudou o jogo no segundo tempo, estou orgulhosa", enfatiza Pia Sundhage após derrota na Finalíssima

Na tarde desta quinta-feira (6), a Seleção Brasileira Feminina perdeu para Inglaterra nos pênaltis, por 4 a 2, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, pela Finalíssima, saindo como vice-campeã. Logo após o jogo, a técnica Pia Sundhage enalteceu a atuação de suas meninas e enfatizou o orgulho que tem delas.

"Eu gostei do fato de que a gente competiu por 90 minutos, foi um jogo muito emocional. Fizemos um jogo de velocidade tanto na defesa quanto no ataque. Quando a gente fala com as jogadoras, escuta as jogadoras... Não foi fácil o que a gente fez no segundo tempo. A gente mudou o jogo no segundo tempo, estou orgulhosa", afirmou a comandante.

Pia também fez questão de dizer que sua equipe jogou bem do início ao fim, e aproveitou pra alfinetar a primeira campeã da Finalíssima, Inglaterra.

"A gente jogou bem no segundo tempo, porque no primeiro tínhamos uma linha de 5. Quando jogamos com uma linha de 4 no segundo, tivemos que jogar mais a frente, fomos melhores no meio campo. Foi uma diferença muito grande, ter 4 jogadoras a mais no meio campo, com relação ao primeiro que tivemos apenas 3. Mas também dou muitos créditos ao que fizemos no primeiro tempo, criamos chances e a Inglaterra também fez grandes chances, mas só fizeram 1 a 0."

"Com um jogo que a Inglaterra jogou bem, só fizeram 1 a 0, uau estou ansiosa para ver o que vai acontecer no futuro terça-feira contra a Alemanha," completou Pia Sundhage.

Elas são Fantásticas

A treinadora aproveitou a oportunidade para dizer o que, na sua visão, ainda precisa melhorar e parabenizar o desempenho das atletas.

"Elas são fantásticas. O que a gente precisa fazer melhor é ficar com a bola, porque no primeiro tempo acho que nós não jogamos como as "brasileiras". Já no segundo tempo você realmente vê o quão técnico nós somos. Se você olhar o meio-campo com Geyse, Ary, Luana e Duda, que vieram no segundo tempo, conseguimos mais personalidade de ataque", disse.

Copa do Mundo

Pensando na Copa do Mundo, Sundhage pontuou o que leva de lição da Finalíssima para ter um melhor desempenho na competição que está por vir.

"Na Copa do Mundo precisamos ser flexíveis com diferentes tipos de adversários. Se uma jogadora vai estar um pouco cansada, muito lesionada, temos de ser flexíveis. Acho que fizemos um ótimo trabalho nestes 90 minutos", finalizou.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (11), contra a Alemanha, em amistoso na cidade de Nuremberg. Em julho, o Brasil terá pela frente a Copa do Mundo, torneio que será disputado na Austrália e na Nova Zelândia.