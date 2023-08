Espanha supera Holanda na prorrogação e avança às semifinais da Copa do Mundo Feminina

No primeiro duelo das quartas de final da Copa do Mundo Feminina nesta quinta-feira (10), a Espanha superou a Holanda por 2 a 1 no Wellington Regional e avançou para as semifinais.

O primeiro tempo ficou marcado por uma superioridade espanhola na posse de bola e chances de perigo. Na etapa complementar, o VAR foi o destaque com decisões importantes, mas os gols saíram na reta final. A Espanha abriu o placar com Caldentey, mas sofreu o empate nos acréscimos com Van der Gragt.

Na prorrogação, as duas seleções tiveram chances reais de gol e mostraram que não segurariam esforços pensando nas penalidades. Melhor para a Espanha, que aproveitou as chances desperdiçadas as holandesas no segundo tempo extra para garantir a classificação às semifinais com Salma Paralluelo.

Espanha demonstrou superioridade durante a etapa inicial

A etapa inicial foi extremamente bem disputada entre as duas equipes, cumprindo muito com as expectativas antes da partida. O time espanhol teve mais posse de bola e controlou o ritmo do primeiro tempo, mas não conseguiu trocar passes com muita velocidade devido à marcação encaixada da Holanda

Com apenas três minutos, a Espanha perdeu uma chance clara depois que Jenni Hermoso adiantou demais dentro da área, chutando mal na saída de Domselaar. Na sequência, Bonmati foi acionada em profundidade pela esquerda e tocou para trás da linha de fundo buscando Alba Redondo, mas o chute saiu por cima do gol.

Aos 36', Mariona cruzou da ponta esquerda e deixou na medida para Alba surgir livre na pequena área para finalizar, mas acabou mandando em cima de Esther para abrir parcialmente o placar. No entanto, o VAR foi acionado e detectou impedimento da atacante, fazendo o primeiro tempo terminar sem gols.

VAR foi protagonista durante o segundo tempo com decisões importantes

O panorama seguiu o mesmo no segundo tempo com a Espanha tendo mais posse de bola, mas a Holanda desta vez conseguiu assustar mais e chegou com enorme perigo aos 16', depois que Beerensteyn sofreu pênalti de Irene Paredes antes da conclusão, mas o VAR chamou novamente e a árbitra mudou a decisão.

Com uma atuação menos eficaz na etapa complementar, a seleção espanhola conseguiu um pênalti a favor aos 34' depois que Gragt bloqueou cruzamento de Salma Paralluelo em mais uma intervenção do VAR. Mariona Caldentey deslocou Domselaar e abriu o placar.

No entanto, quando tudo indicava que a Espanha havia conseguido o gol da classificação, a Holanda buscou o empate aos 46 minutos do segundo tempo. Van der Gragt recebeu de Peiova em profundidade nas costas da zaga e chutou cruzado na meia-lua com força, acertando o lado direito, levando a decisão para a prorrogação.

Holanda "paga caro" com chances desperdiçadas na prorrogação

Durante o primeiro tempo extra, cada seleção conseguiu criar uma boa oportunidade de perigo. Aos 3,' Janssen recebeu de Groenen no calcanhar e cruzou buscando Maartens, mas Ivana Andrés se esticou e evitou a finalização. Aos 11', Eva Navarro cruzou da direita e Jenni Hermoso testou firme na segunda trave, mas Van Domselaar fez grande defesa no canto.

A segunda etapa da prorrogação foi mais animado com lances incríveis em curta sequência. Aos 2', Beerensteyn escapou da marcação de Paredes e deixou Ivana Andrés para trás, mas o chute cruzado saiu pelo lado esquerdo. Depois, Nouwen cobrou lateral na grande área e Beerensteyn chegou chutando na pequena área, mas a bola saiu por cima do gol.

Como um castigo para os desperdícios da Holanda, a seleção da Espanha conseguiu o gol da vitória aos 5'. Em contragolpe fatal, Paralluelo foi acionada por Hermoso na arrancada em velocidade para balançar em cima da marcação e chutar cruzado de canhota e superar a goleia adversária para garantir a classificação.