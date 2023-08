Newcastle estreia com goleada pra cima do Aston Villa na Premier League

O Newcastle estreou com uma bela goleada na Premier League 2023-24. Jogando em casa contra o Aston Villa, os Magpies conquistaram uma bela vitória por 5 a 1.

Os autores dos gols dos donos da casa foram Tonalli, Isak duas vezes, Callum Wilson e Harvey Barnes. Já os visitantes fizeram um único gol, que foi marcado na primeira etapa pelo Moussa Diaby.

Estreia de encher os olhos

Jogando sua primeira partida pelo campeonato, o Newcastle deixou seus torcedores esperançosos para essa edição do campeonato. A equipe fez um grande jogo com atuações sólidas de jogadores importantes.

O sueco Alexander Isak que já tinha deixado uma boa impressão na temporada anterior, mostrou que tem faro de gols para concorrer à artilharia, os dois gols feitos hoje são a prova disso. O volante Sandro Tonalli foi outro que teve destaque na partida, marcando seu primeiro gol pelo novo clube.

As coisas deram tão certo, que o treinador Eddie Howe promoveu substituições na segunda etapa quando o jogo já estava 3 a 1, por volta dos 23 minutos, com as entradas de Harvey Barnes e Callum Wilson e ambos fizeram gols.

Domínio total

​​​​​​​O Aston Villa se viu durante a partida amplamente dominado, principalmente no segundo tempo, mesmo tendo igualado o placar no início de jogo, não foi muito ameaçador para o Newcastle durante os 90 minutos.

Agenda

​​​​​​​Newcastle e Aston Villa voltam a jogar pela Premier League na próxima semana. O Newcastle enfrenta o atual campeão Manchester City no sábado (19), às 16h, no Etihad Stadium pela segunda rodada da competição.

Já o Aston Villa joga em casa contra o Everton, no Villa Park, às 10h, no domingo (20).