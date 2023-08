Tottenham leva virada, mas busca empate contra Brentford pela Premier League

A manhã deste domingo (13) começou recheada de gols. Em início animado, o Tottenham saiu na frente, com gol de Romero, mas o Brentford virou com Mbeumo e Wissa. Os 11 minutos de acréscimos da etapa inicial contribuíram para os Spurs buscarem a igualdade de 2 a 2, com o Emerson Royal, no Gtech Community Stadium, pela primeira rodada da Premier League.

Virada? Que nada, é gol lá e cá!

Com o fim da Era Harry Kane, que assinou com o Bayern de Munique, os Spurs mostraram que viraram a página e partiram para cima dos donos da casa. Maddison cobrou falta na quina da área. Romero saiu bem nas costas da marcação e testou firme para o fundo do gol. No entanto, o zagueiro precisou deixar o campo logo em seguida, por conta de uma concussão, sofrida poucos minutos depois da bola rolar, e deu espaço a Sánchez.

O placar adverso fez as Abelhas crescerem no jogo e passaram a dar mais trabalho a Vicario. Aos 26, o árbitro foi rever o lance em que Son deixou o pé em cima de Jensen, que caiu dentro da área e rapidamente assinalou o pênalti. Mbeumo caminhou devagar, deu um pulinho antes de cobrar, deslocou o goleiro e cobrou no canto direito. O Brentford manteve a pressão e foi recompensado com a virada antes de ir para o intervalo. Henry disparou em velocidade, ganhou de Emerson e rolou para o meio da área. Wissa bateu meio mascado, mas a bola desviou na zaga e matou Vicario.

Graças aos 11 minutos de acréscimos, o Tottenham ficou em cima, trocando passes em seu campo de defesa, mas o adversário se fechava todo. Então, Emerson Royal pegou sobra da entrada da área e chutou rasteiro, no canto direito. Flekken até se esticou, mas não conseguiu chegar.

Foto: Divulgação/Premier League

Queda de ritmo

O Tottenham retornou ao gramado em busca do resultado positivo, deixando todos os seus jogadores de linhas da parte ofensiva. Flekken precisou realizar boas defesas, em finalizações de Son e Richarlison. As Abelhas não conseguiam sair em velocidade, enquanto do outro lado, Lilywhites tinha a posse de bola, contudo, pouco criavam. O time do norte de Londres até que tentou com os lançamentos na área, tendo Richarlison como alvo, mas a defesa da casa levou a melhor ao rebater.

Como fica

Somando um ponto na tabela de classificação, o Brentford aparece na sétima posição, enquanto o Tottenham é o oitavo colocado.

O que vem por aí

Ambos os times irão entrar em campo no próximo sábado (19). As Abelhas vão medir forças contra o Fulham, no Craven Cottage, às 11h (de Brasília). Já os Spurs recebem o Manchester United, no mesmo horário, no Tottenham Hotspur Stadium.