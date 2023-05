Brentford vira para cima do Tottenham e complica Spurs na Premier League

A penúltima rodada da Premier League acabou para o Tottenham. No Tottenham Hotspur Stadium, os Spurs foram derrotados de virada para o Brentford e se complicou na tabela de classificação. Harry Kane abriu o placar, mas Mbeumo virou para os visitantes e Wissa fechou o placar.

Se antes da partida, a ideia dos Spurs era vencer para seguir com chances de classificação à Europa League ou Conference League na próxima temporada, agora o jogo mudou. Estagnado nos 57 pontos, a equipe de Harry Kane e cia. pode cair para a oitava colocação, em caso de tropeço do Liverpool para o Aston Villa. Logo, o time londrino precisa torcer contra os Villans e vencer na 38ª rodada para sonhar com torneios continentais em 2023-24.

Tottenham vive um drama com derrota de virada

Foto: Brentford

O drama, agora desenhado, era inimaginável antes da rodada. Atuando em casa e favorito contra o Brentford, o Tottenham não conseguiu confirmar o favoritismo e perdeu. No primeiro tempo, as coisas até caminharam bem. Logo aos 8, Harry Kane cobrou a falta com perfeição e abriu o placar.

Apesar do placar em vantagem pros mandantes, a patida teve poucas emoções no primeiro tempo. A segunda grande chance só apareceu aos 24, quando Emerson Royal recebeu um cruzamento na área e cabeceou no ângulo, mas um dos zagueiros do Brentford salvou.

Aos 43, Son cruzou e Danjuma tirou tinta da trave. A partida foi para o intervalo com o placar mínimo. O segundo tempo, entretanto, foi todo dos Bees.

Na segunda etapa, Mbeumo resolveu decidir o jogo. Aos 51, ele dominou na entrada da área e marcou um golaço para empatar: 1 a 1. 10 minutos depois, foi a vez do camisa 19 se consagrar. Ele recebeu na ponta, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 1.

Não bastasse marcar duas vezes e dar a vitória parcial aos Bees, Mbeumo queria mais. Com requintes de crueldade e já no fim da partida, Mbeumo deu assistência para o terceiro gol. Skip deu mole na entrada da área e teve a bola roubada por Baptiste, que deixou com Mbeumo. Ele rolou para Wissa fechar a conta: 3 a 1 em pleno Tottenham Hotspur Stadium.

Classificação e projeções

Com o fim da 37ª rodada para Tottenham e Brentford, as equipes estão respectivamente na 7ª e 9ª colocação na tabela, mas isso pode mudar. Os spurs têm 57 pontos, enquanto os Bees têm um a menos, 56. O time de Londres, entretanto, pode ser ultrapassado pelo Aston Villa durante a rodada.

Os Villas encaram o Liverpool neste sábado (20), às 11h, em Anfield. Na Premier League, o 7º colocado também ganha uma vaga nas competições internacionais, mas na Conference League, o que seria um prêmio de consolação ao Tottenham depois de uma queda brusca na temporada.

Na Premier League, as vagas são distribuídas da seguinte forma: os times classificados entre o 1º e o 4º lugar ganha vaga na Uefa Champions League. Do 5º ao 6º, a vaga é para Europa League e o 7º colocado fica com a vaga para a Conference League.