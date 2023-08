Bayern de Munique inicia Bundesliga com goleada sobre o Werder Bremen

O atual detentor do título na liga alemã, o Bayern de Munique, começou mais uma edição da Bundesliga exibindo sua soberania. Nesta sexta-feira (18), mesmo jogando fora de casa, os bávaros derrotaram o Werder Bremen com uma goleada por 4 a 0. Harry Kane, a proeminente aquisição da equipe para esta temporada, marcou seu primeiro gol usando a camisa bávara. Sané também contribuiu com dois gols, enquanto Tel completou o placar.

Bávaros saem na frente!

O time visitante começou a partida em posição ofensiva, pressionando desde o início. Logo aos três minutos, o Bayern abriu o placar com Sané, após um passe preciso de Harry Kane. O Werder Bremen quase empatou com Fullkrug, mas seu gol foi anulado por impedimento. Durante a primeira etapa, os bávaros manteve o domínio do jogo, criando oportunidades de gol, porém pecando nas finalizações e nos passes finais.

Foto: Divulgação / FC Bayern

Goleada sem sustos!

No segundo tempo, o Werder Bremen voltou com determinação, buscando equilibrar o placar. Fullkrug teve a oportunidade de empatar logo no início, mas, ao dominar a bola no peito, falhou em converter. O Bayern ampliou sua vantagem com um gol de Harry Kane, o recém-chegado centroavante, que recebeu um passe de Davies e finalizou com sucesso, inaugurando sua contagem de gols pela equipe bávara.

O terceiro gol surgiu nos acréscimos, quando, em uma bela jogada coletiva, Müller serviu a Sané, que apenas empurrou a bola para as redes do Werder Bremen. Nos minutos finais, o Bayern transformou a vitória em uma goleada, quando Tel encontrou espaço na área adversária e disparou um chute poderoso, garantindo o quarto gol da equipe.

Foto: Divulgação / FC Bayern

Cartão de visitas!

No seu aguardado primeiro jogo como titular pelo Bayern de Munique, Harry Kane, o reforço mais caro da história do clube, não deixou dúvidas sobre seu talento. Mostrando sua classe, ele não apenas deu uma assistência, mas também marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe. Sua estreia promissora, no entanto, foi interrompida por dores na panturrilha, o que o levou a ser substituído quase no fim do jogo.

Foto: Divulgação / FC Bayern

Vem o 12° consecutivo?

Com uma vitória expressiva, o Bayern inicia sua jornada em busca do 12º título consecutivo no Campeonato Alemão. Sob a liderança de Thomas Tuchel, a equipe se empenha em manter sua soberania no cenário futebolístico do país, um reinado que vem perdurando desde 2013. Essa vitória também visa apagar a má impressão deixada após a derrota na Supercopa da Alemanha para o RB Leipzig na semana anterior.

Classificação e próximos jogo

Por ser o primeiro jogo da competição, a tabela é simples: Bayern de Munique é o primeiro colocado com três pontos, já o Werder Bremen o lanterninha com zero.

Na próxima rodada, o Bremen visita o Freiburg, no sábado (26), às 10h30. Já o Bayern recebe o Augsburg, no domingo (27), às 12h30.