Com vida tranquila para o Liverpool, Europa League possui grupos definidos

Na manhã desta sexta-feira (1), a UEFA realizou o sorteio da Europa League 2023-24, apontando todos os confrontos da fase de grupos da segunda principal competição mais disputada entre os clubes europeus. Após realização das repescagem, as chaves foram definidas em oito grupos, contendo quatro equipes em cada e os cabeças de chave foram os primeiros a serem sorteados.

Os primeiros confrontos da fase de grupos terão início no dia 21 de setembro, os mata-matas se iniciam em 15 de fevereiro e a final ocorrerá no dia 22 de maio de 2024 em Dublin, na Irlanda em partida única.

O torneio terá fortes equipes, destacando o grupo B que conta com Ajax, Olympique de Marselha, Brighton e com AEK Athens, podendo ser considerado o grupo da "morte". Vale destacar a sorte do Liverpool-ING, que caiu no grupo mais "tranquilo" que tem a presença de LASK, Union Saint-Gilloise e Toulouse.

Definição dos grupos

Grupo A

West Ham (ING)

Olympiacos (GRE)

Freiburg (ALE)

Backa Topola (SER)

Grupo B

Ajax (HOL)

Olympique de Marselha (FRA)

Brighton (ING)

AEK Athens (GRE)

Grupo C

Rangers (ESC)

Real Betis (ESP)

Sparta Praga (RTC)

Aris Limassol (CHP)

Grupo D

Atalanta (ITA)

Sporting (POR)

Sturm Graz (AUT)

Rakow Czestochowa (POL)

Grupo E

Liverpool (ING)

LASK (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Toulouse (FRA)

Grupo F

Villarreal (ESP)

Rennes (FRA)

Maccabi Haifa (ISR)

Panathinaikos (GRE)

Grupo G

Roma (ITA)

Slavia Praga (RTC)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Servette (SUI)

Grupo H

Bayer Leverkusen (ALE)

Qarabag (AZE)

Molde FK (NOR)

BK Hacken (SUE)

Serão jogos de turno e returno, sendo seis no total. Os líderes de cada chave avançam direto, enquanto os segundos colocados irão para uma repescagem contra os terceiros colocados da Champions League.

O atual campeão do torneio é o Sevilla-ESP que conquistou a Europa League 2022-23, vencendo a Roma-ITA nos pênaltis. O time espanhol também é o maior campeão da história da competição, com sete títulos.