Haaland é eleito melhor jogador da Europa na temporada de 2022-23

Haaland foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2022-23 pela Uefa. O atacante do Manchester City faturou o prêmio dado pela entidade europeia, superando Kevin de Bruyne, também jogador do City, e Messi, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Inter Miami. O anúncio do vencedor ocorreu nesta quinta-feira, em Mônaco, durante o sorteio dos grupos da Champions League.

Haaland marcou 52 gols em 53 jogos com a camisa do Manchester City na temporada 2022-23. Foi o artilheiro da Champions League, com 12 gols e, com 36 gols no Campeonato Inglês, quebrou o recorde de gols na era Premier League com 20 times. Balançando as redes tantas vezes, ajudou os Citizens a conquistarem a Tríplice Coroa: Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra.

Haaland comemorando troféu da Champions League Foto: Divulgação / Uefa

“Ganhei a Tríplice Coroa com 23 anos. Estou vivendo o sonho. Fazer isso com meus companheiros de time é especial. Estou feliz e me dá muita motivação para continuar trabalhando para conseguir os troféus. E este aqui (de melhor jogador da Europa) também é especial”, declarou Haaland no palco.

O prêmio da Uefa costuma ser um indicador de quem levará a Bola de Ouro, da France Football, que acontece no dia 31 de outubro e premia os melhores do mundo.

Polêmica

A premiação da Uefa gerou polêmica ao deixar Vinicius Junior fora do top 11. O atacante brasileiro do Real Madrid ficou atrás de nomes como o croata Brozovic, o inglês Rice e o espanhol Jesús Navas.

Como funciona a premiação

A lista inicial de jogadores foi fornecida pelo grupo de estudos técnicos da Uefa com base no seu desempenho durante a temporada 2022/23 em jogos por seleções nacionais e clubes.

Os três primeiros nomeados foram votados por um júri composto pelos treinadores dos clubes que disputaram a fase de grupos da edição 2022-23 da Champions League, Liga Europa e Liga Conferência, juntamente com os treinadores das seleções masculinas das federações-membro da Uefa. Também fez parte do júri um grupo de jornalistas escolhidos pela European Sports Media (ESM).

Treinadores e jornalistas foram convidados a escolher seus três melhores jogadores da lista, dando cinco pontos, três pontos e um ponto, respectivamente. O resultado foi baseado no número total de votos dos treinadores e dos jornalistas. Os treinadores não podiam votar em jogadores das suas próprias equipes.

Curiosidade

Erling Haaland é o primeiro jogador a ser nomeado Jogador de Futebol do Ano da FWA, Jogador do Ano da PFA e Jogador do Ano da UEFA na mesma temporada desde Cristiano Ronaldo em 2007-08.