Tottenham bate Manchester United e vence a primeira na Premier League

O segundo clássico entre os times do 'Big six' da Premier League aconteceu justamente na segunda rodada e contou com a vitória do Tottenham sobre o Manchester United por 2 a 0, neste sábado (19), no Tottenham Hotspur Stadium.

Os gols marcados por Pape Matar Sarr e Lisandro Martinez (contra) deram a primeira vitória aos Spurs na Premier League. A partida também marcou a estreia da equipe frente a seus torcedores na temporada 2023/24.

Manchester United domina primeiro tempo, mas não marca

Quem vê o placar final pode achar que a partida foi tranquila para o Tottenham e que a equipe dominou do início ao fim, mas não foi exatamente assim. Na verdade, os Spurs foram superados pelos Red Devils durante praticamente todo o primeiro tempo.

O United buscou mais o ataque, teve maior participação no ataque e chegou com perigo. Tanto que o time teve 14 finalizações, contra apenas 7 do adversário. No alvo, 3 a 3. Isso explica o motivo de a partida ter terminado em zero a zero: a falta de pontaria do Manchester United.

A melhor chance do jogo foi aos 36, quando Bruno Fernandes recebeu livre cara a cara com o goleiro Vicario, mas cabeceou muito por cima do gol.

Tottenham volta melhor para o segundo tempo e vence o jogo

Na segunda etapa, o Manchester tentou manter a pressão do primeiro tempo, mas o Tottenham ajustou a marcação e abriu o placar logo cedo.

Aos 49, Pape Matar Sarr aproveitou o rebote livre dentro da área e mandou pro gol: 1 a 0. Na jogada seguinte, os Red Devils responderam com Antony, que parou no travessão.

Com a vantagem no placar, os Spurs controlaram a partida, trocaram mais passes e chegaram ao segundo gol. Aos 82, Perisic recebeu belo passe na esquerda e rolou para Ben Davies na área. O lateral finalizou de raspão, mas Lisandro Martinez tentou afastar e acabou mandando contra as próprias redes: 2 a 0.

Nos acréscimos, Vicario apareceu para salvar. Varane recebeu o cruzamento, apareceu livre e cabeceou pro gol. Vicario defendeu e a bola ainda explodiu no travessão antes de sair. O lance, entretanto, foi anulado por impedimento.

Agenda e classificação

Com a vitória, o Tottenham chegou aos quatro pontos e entrou no G-4 da Premier League. O Manchester United tem três pontos e ocupa a 10ª colocação.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (26). Os Spurs visitam o Bournemouth, às 08h30, no Vitality Stadium. O United recebe o Nottingham Forest, às 11h, no Old Trafford.