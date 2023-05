Casemiro marca golaço e Manchester United vence Bournemouth pela Premier League

Em dia mágico para Casemiro, que marcou um golaço de voleio, o Manchester United visitou o Bournemouth neste sábado (20) e venceu por 1 a 0, pela penúltima rodada da Premier League.

Com a vitória magra, o Manchester United venceu o segundo jogo seguido e chegou aos 69 pontos, igualando ao Newcastle, que tem a mesma quantidade pontos. Com o empate do Liverpool diante do Aston Villa, os Red Devils precisam agora de apenas um ponto para se classificar para a próxima edição da Champions League. O United enfrenta Chelsea e Fulham.

O Bournemouth já não tem mais chances de rebaixamento. A equipe continua com 39 pontos, ficando no 14º lugar, podendo perder posição na sequência da rodada.

Primeiro tempo comandado pelo United

O Manchester United começou pressionando. Aos cinco minutos, United chegou duas vezes no ataque com as finalizações de Casemiro e Bruno Fernandes, mas sem perigo. Os visitantes abriram o placar logo aos nove minutos. Após cruzamento na área, Casemiro emendou um lindo voleio para anotar um golaço para o Manchester United.

Aos 17', Sancho recebeu passe pela esquerda e achou Wan-Bissaka dentro da área. O lateral dominou e finalizou, mas foi bloqueado. Aos 19', Antony desceu pela direita e acionou Eriksen na entrada da área. O meia finalizou de primeira e mandou por cima do gol.

O time do Erik ten Hag dominou os minutos iniciais. Aos 25', Em contra-ataque, Luke Shaw recebeu pela esquerda e soltou a bomba, mas foi bloqueado.

O United quase marcou o segundo gol aos 39', quando Casemiro ficou com o rebote na entrada da área e soltou uma bomba de primeira e Neto segurou.

Jogo mais aberto

No início da etapa final, o Bournemouth começou pressionando e quase empatou o jogo. Brooks recebeu dentro da área e soltou uma bomba para a defesa do goleiro De Gea.

Os Red Devils conseguiram voltar a dominar o jogo. Aos 63', Wan-Bissaka achou passe na medida para Bruno Fernandes, que finalizou de primeira, mas a bola resvalou na defesa e saiu pela linha de fundo.

Aos 75', Bruno Fernandes pegou rebote dentro da área e de primeira, soltou um canudo. O goleiro Neto voou para fazer uma linda defesa e evitar o segundo do United. O Bournemouth quase empatou o jogo aos 83'. Moree recebeu grande passe dentro da área, saiu na cara do gol e finalizou, mas De Gea fez um milagre para salvar o United.

Nos acréscimos, cada time finalizou uma vez com perigo. Aos 92', Fred roubou a bola, Garnacho achou Weghorst na entrada da área e o atacante escorou par McTominay, que finalizou de primeira e Neto segurou.

Aos 93', Senesi finalizou de primeira da entrada da área e a bola passou muito perto do ângulo direito do De Gea, asstuando os torcedores da equipe visitante.

Próximos jogos

O Manchester United entra em campo na próxima quinta-feira (25), às 16h, contra o Chelsea, em Old Trafford, em partida atrasada da 32º rodada da Premier League. O Bornemouth encerra a Premier League no próximo domingo (28), às 12h30, contra o Everton, fora de casa, na última rodada do torneio.