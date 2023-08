Fora de casa, Fortaleza vence Internacional e sobe três posições na tabela do Brasileiro

Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e início do segundo turno, o Fortaleza bateu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A lei que nunca falha

O jogo teve um começo eletrizante. Logo no primeiro minuto, Luiz Adriano cabeceou de frente para o gol, mas João Ricardo fez a defesa. Após essa chance, o Fortaleza foi ao ataque e respondeu dois minutos depois. Pochettino recebeu dentro da área e finalizou, mas o zagueiro colorado Nico Hernández salvou em cima da linha.

O tricolor continuou em cima do time da casa, até que aos 10, Marinho foi derrubado por De Pena dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Thiago Galhardo, ex-Inter, deslocou o goleiro Rochet e fez valer a mais famosa lei do futebol: A Lei do Ex.

Após o gol, o jogo seguiu quente. O Inter correu atrás do empate, mas a trave foi amiga do time cearense, segurando o resultado por duas vezes, em cobranças de falta de Bruno Henrique e Maurício. Assim, o Leão do Pici foi ao intervalo em vantagem.

Foto: Divulgação/ Fortaleza

O Colorado voltou do vestiário ainda mais agressivo, com as linhas altas e pressionando a equipe visitante. Porém, o único lance real de perigo aconteceu ao 66, quando Luiz Adriano, dentro da área, finalizou por fora.

No meio da partida a equipe de Coudet acabou perdendo ritmo, propiciando um jogo mais “morno”, favorecendo o Fortaleza.

Nos acréscimos, o Inter reclamou muto de um possível pênalti em Aranguíz e outro em Luiz Adriano, mas o árbitro mandou o jogo seguir ambos após revisões. Assim, os três pontos ficaram com os comandados de Vojvoda.

Calendário

O Internacional volta a campo na terça-feira (22) às 19h, quando encara a altitude da Bolívia e a equipe do Bolívar, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Já o Fortaleza, vai até Minas Gerais, enfrentar o América-MG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na quinta-feira às 19h.