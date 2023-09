Chile e Colômbia empatam sem gols em jogo de poucas emoções

Chile e Colômbia fizeram nessa terça-feira (12), duelo válido pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, e as equipes empataram por 0 a 0 em partida de poucas emoções no Monumental de Colo-Colo.

Primeiro tempo

A primeira etapa começou com domínio da Colômbia, mas somente nos 10 primeiros minutos iniciais. Após os 10 minutos de grande pressão colombiana, a equipe do Chile tomou as rédeas da partida e dominou até o fim da primeira etapa, e teve a melhor chance do primeiro tempo com Alexis Sanchez, aos 37 minutos.

O camisa 10 e maior artilheiro da história da seleção chinela, recebeu passe açucarado dentro da pequena área mas finalizou mal e deu chances para o goleiro Vargas fazer grande defesa. A etapa inicial terminou empata sem gols apesar das pressões das equipes, reservando maiores emoções para etapa final.

Etapa final

O que se esperava da etapa final eram dois times propositivos, porém as equipes voltaram com excesso de vontade de fizeram muitas faltas nos primeiros 20 minutos da etapa complementar. Não à toa foram anotados três cartões amarelos nesse período.

Mas a partida mudou de dinâmica quando o Chile teve uma boa chance aos 21 minutos, com Brereton Díaz, que errou a meta adversária na finalização. Um minuto depois a Colômbia respondeu com Muñoz, que finalizou no alvo mas parou em Cortés. Aos 24 muitos Luis Diáz teve a chance de abrir o placar mas chutou mal e mandou a bola para fora.

O jogo acalmou e só existiu uma chance novamente na partida aos 43 minutos, com Valdés, mas o goleiro da Colômbia fez a defesa tranquila e garantiu o empate em 0 a 0 entre as equipes.

Agenda

As equipes voltarão a campo somente na próxima Data FIFA em outubro. O Chile jogará no dia 12, contra a seleção do Peru, enquanto a Colômbia jogará contra o Uruguai, também no dia 12.