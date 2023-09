Segunda final e em busca do primeiro título; relembre histórico do São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo enfrentará o Flamengo na tarde deste domingo (17), às 16h (horário Brasília), na final da Copa do Brasil de 2023, depois de superar o rival Corinthians na semifinal. Será a segunda decisão do Tricolor no torneio.

O São Paulo esteve presente 20 vezes no mata-mata das oitavas de final, conseguindo avançar para as quartas em 15 oportunidades. Nas semis, o Tricolor participou em sete ocasiões.

A pior campanha foi realizada em 2014. Naquela edição, o Tricolor Paulista venceu o duelo de ida diante do Bragantino por 2 a 1, mas foi superado no Morumbi por 3 a 1 e acabou eliminado na terceira fase.

A primeira vez

A primeira final do São Paulo foi em 2000, contra o Cruzeiro. No primeiro duelo, as equipes empataram sem gols no Morumbi. No Mineirão, por sua vez, o Tricolor abriu o placar com um gol de Marcelinho Paraíba, mas sofreu a virada aos 45 minutos do segundo tempo, perdendo o título daquela edição.

Foto: Divulgação / São Paulo

Nova chance

A temporada de 2023, agora, reserva mais uma chance para o São Paulo conquistar o título inédito. Vale lembrar que, por bastante tempo, o regulamento não permitia que equipes classificadas na Libertadores participassem da Copa do Brasil, como aconteceu com o São Paulo entre 2004 e 2010.

Após eliminar o rival Corinthians na semifinal, no agregado por 3 a 2, no jogo de ida com um gol contra de Cássio, e no segundo jogo com gols de Wellington Rato e Lucas Moura, a equipe são-paulina terá uma nova chance, e a torcida está animada.

Com o craque Lucas Moura, que veio do futebol europeu, o São Paulo tem uma vantagem considerável sobre o adversário Rubro-Negro.

Ida e volta

O jogo de ida acontecerá neste domingo (17), no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, às 16h (horário de Brasília). O jogo de volta ocorrerá também em um domingo (24), em São Paulo, no estádio Morumbi, também às 16h.