Jenni Hermoso rebate não convocação da Espanha: "Proteger-me de que? Ou de quem?"

Fora da convocação da Espanha, Jenni Hermoso questionou a justificativa da nova técnica Montsé Tomé de que a não convocação seria “a melhor forma de protegê-la”. Através de suas redes sociais, a meia, que conta com mais de 100 partidas com a camisa da seleção espanhola e 50 gols, questionou o proteger de que ou de quem.

“Sejamos claros: uma afirmação foi feita hoje afirmando que o ambiente dentro da federação seria seguro para minhas colegas se juntarem novamente, mas na mesma coletiva de imprensa foi anunciado que eles não estavam me convocando como um meio de me proteger. Proteger-me de que? Ou de quem? Estamos buscando há semanas - meses, até mesmo - por proteção da RFEF que nunca veio. As pessoas que agora nos pedem para confiar nelas são as mesmas que hoje divulgaram a lista de jogadoras que pediram para NÃO serem convocadas”.

Hermoso ainda manifestou o apoio às suas colegas, que assinaram o manifesto de não serem chamadas para representar a Roja e questionou a Real Federação Espanhola (RFEF) de exposição.

“As jogadoras estão certas de que esta é mais uma estratégia de divisão e manipulação para intimidar e ameaçar com repercussões legais e sanções econômicas. É uma prova ainda mais irrefutável que mostra que, mesmo hoje, nada mudou. Quero mais uma vez mostrar meu total apoio aos meus colegas que foram pegos de surpresa e forçados a reagir a outra situação infeliz causada pelas pessoas que continuam a tomar decisões dentro da RFEF. É por isso que estamos lutando e por que estamos fazendo isso dessa maneira”.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

Demais jogadoras também reclamaram da convocação

Algumas jogadoras, como Mapi León, Patri Guijarro, Misa Rodríguez, Teresa Abelleira, Mariona Caldentey, Cata Coll, Irene Paredes, Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, publicaram uma nota em conjunto, discordando da convocação e alegando que irão procurar “as possíveis consequências legais” depois da exposição da RFEF.

No entanto, segundo a Cadena SER, as atletas procuraram aconselhamento jurídico para evitarem comparecer à convocação, sem sofrer sanções. Enquanto isso, elas estão comparecendo para concentração.

Questionada pelos repórteres se estava estava feliz, a goleira Misa respondeu um sucinto “não”.