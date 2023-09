Nova técnica da Espanha, Montsé Tomé deixa Hermoso de fora da convocação

Apesar dos momentos turbulentos, a Espanha está tentando virar a chave após as saídas de Luis Rubiales e Jorge Vilda. Agora, a seleção feminina é comandada por Montsé Tomé, que realizou sua primeira convocação, visando os jogos da Nations League, contra Suécia e Suíça, nos dias 22 e 26 de setembro.

A nova técnica da Roja convocou 23 jogadoras, sendo 15 campeãs da Copa do Mundo e 20 que assinaram um comunicado, pedindo mais mudanças na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). No entanto, Jenni Hermoso não foi convocada. Segundo Tomé, essa seria a melhor forma de proteger a meia, que foi vítima de assédio de Rubiales.

"Estamos com Jenni em tudo e com todas as jogadoras. A única forma de ajudá-la é ouvi-la. Acreditamos que a melhor forma de protegê-la é assim. Temos Jenni, trabalho com ela há cinco anos. Concordamos como colega de profissão. Gosto de ouvi-las, de estar perto delas. Tudo o que aconteceu nesses dias é muito desagradável".

Mapi León, Lucia Garcia, Patri Guijarro, Laia Alexandri e Amaiur Sarriegi, voltaram a serem convocadas depois de boicote ao ex-técnico da Espanha. Para fazer a lista, Tomé salientou que não se passeou "na declaração da RFEF" e chamou as melhores jogadoras espanholas.

"As jogadoras são profissionais e confio que farão bem o seu trabalho. Não trabalhei na declaração da RFEF, não tenho essa capacidade. Meus colegas fizeram isso aqui. Eu não tive muito a ver com isso. Confio nas jogadoras, são profissionais. Elas são campeãs mundiais, amam a seleção espanhola e sei que estarão aqui".

"A ligação foi em uma situação especial, gosto de trabalhar com antecedência e ter uma visão de longo prazo. Toda a minha equipe tem acompanhado o dia e também as demais ligas. Devido a esta situação tudo foi um pouco ampliado. Sinto que fizemos o que tínhamos que fazer. As 23 melhores jogadores virão. Queremos muito vê-las com o escudo no peito", completou.

Convocadas

Goleiras: Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salón.

Defensoras: Irene Paredes, Laia Alexandri, Oihane, Olga Carmona, Ona Batlle, Mapi León, María Méndez.

Meias: Aitana, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira, Rosa Márquez.

Atacantes: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Inma Gabarro, Mariona, Lucía García, Amaiur.