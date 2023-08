Aitana confirma favoritismo e conquista prêmio de melhor jogadora da Uefa

Vivendo o seu melhor momento da carreira, Aitana Bonmatí foi premiada como melhor jogadora da Uefa 2022-23, superando Olga Carmona e Sam Kerr. Com a lesão de Alexia Putellas, a meia foi responsável por levar o Barcelona ao segundo título da Women's Champions League, sendo decisiva para os Culés e para seleção espanhola, onde conquistou o título inédito de campeã da Copa do Mundo, sendo eleita a melhor jogadora das duas competições.

Na última temporada, foram 37 jogos, 17 gols e 21 assistências, sendo a jogadora que mais participou em gols na Champions e da Supercopa Feminina da Espanha. A camisa 14 blaugrana e 6 da Roja, também comemorou os títulos da Supercopa e da Iberdrola (Campeonato Espanhol).

Aitana é a a segunda atleta espanhola a conquistar o prêmio. A meia mencionou que a campanha 2022-23 estará para sempre em sua memória.

"É um orgulho estar aqui. É uma temporada que nunca esquecerei. Quero compartilhar esse prêmio com todos os meus colegas, pessoas maravilhosas e espetaculares. Sou uma privilegiada".

A meia ainda agradeceu as palavras de Sarina Wiegman, que dedicou o seu prêmio de melhor jogadora às jogadoras da Espanha. Todas as atletas campeãs mundiais divulgaram nota pedindo a renúncia de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, após ele beijar a jogadora Jenni Hermoso na boca, sem consentimento, na cerimônia de premiação, e irão recusar a convocação até o caso de abuso ser resolvido.

"Agradeço muito as palavras de Sarina, porque acabamos de ganhar o Mundial mas não se falam disso porque passaram coisas que não deveriam estar acontecendo. Como sociedade, não podemos permitir que haja abuso de poder em uma relação de trabalho, nem falta de respeito. Para minha colega Jenni e para todas as mulheres que sofrem o mesmo, estamos com vocês. Espero que sigamos trabalhando para que esta sociedade melhore".

Foto: Divulgação/Barcelona

Últimas vencedoras

2023: Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona)

2022: Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

2021: Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

2020: Pernille Harder (Dinamarca/Wolfsburg)

2019: Lucy Bronze (Inglaterra/Lyon)

2018: Pernille Harder (Dinamarca/Wolfsburgo)

2017: Lieke Martens (Holanda/Linköping)

2016: Ada Hegerberg (Noruega/Lyon)

2015: Célia Šašić (Alemanha/Frankfurt)

2014: Nadine Kessler (Alemanha/Wolfsburg)

2013: Nadine Angerer (Alemanha/Frankfurt)