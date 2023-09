Tottenham supera Liverpool no fim em clássico marcado por expulsões e polêmica no VAR

Em clássico agitado neste sábado (30) no Tottenham Hotspur Stadium, os Spurs venceram o Liverpool por 2 a 1, ficando apenas um ponto atrás do líder Manchester City na tabela da Premier League após os jogos da 7ª rodada.

Os Spurs abriram o placar com Heung-Min Son e assistência de Richarlison, que teve a melhor atuação com a camisa do Tottenham na atual temporada. O Liverpool lamentou a expulsão de Curtis Jones, mas buscou o empate nos acréscimos com Cody Gakpo.

Na etapa complementar, Diogo Jota foi expulso e deixou a equipe de Jurgen Klopp com apenas nove jogadores por mais de 25 minutos. O técnico arrumou muito bem as duas linhas de quatro e criou problemas para o ataque do Tottenham, que conseguiu a vitória no último lance graças à um gol contra de Matip.

Com este resultado, o Tottenham empata com o Arsenal na vice-liderança da Premier League com 17 pontos, atrás do Manchester City (18). O Liverpool segue em 4º lugar, com 16 pontos conquistados.

Intensidade, alternâncias, gols e expulsão marcaram o primeiro tempo

As duas equipes entraram em campo com bastante intensidade e mantiveram o alto nível da partida do início ao fim. Ambos encontraram dificuldades em controlar a bola nos primeiros dez minutos, mas o jogo "destravou" a partir deste momento.

Aos 11 minutos, Maddison rapidamente inverteu para Richarlison criar espaço pela esquerda e cruzar rasteiro na grande área onde ninguém surgiu para concluir.

Na sequência, o Liverpool respondeu com Diaz achando Robertson na esquerda acionando Gakpo, parando em defesa dupla do goleiro Vicario. Cinco minutos depois, Salah acertou cruzamento em profundidade para dois jogadores do Liverpool em profundidade e Jones tocou na bola antes da finalização, sendo travado no momento do chute.

O Tottenham acumulava mais posse de bola, mas encontrava dificuldades em achar espaços no campo ofensivo. A situação mudou a partir dos 26', depois que Bissouma foi atingido na canela por Jones. O VAR recomendou a revisão do lance e o árbitro trocou o cartão amarelo pelo cartão vermelho direto.

A pressão dos Spurs aumentou consideravelmente e Richarlison conseguiu mais uma bela finalização aos 33' após criar espaço por dentro em chute em cima do goleiro Alisson. Este lance originou contragolpe fatal com Salah aproveitando espaço na direita acionando Luís Diaz, vencendo Van de Ven para finalizar rasteiro no gol. O VAR anulou por impedimento em uma revisão controversa da arbitragem de vídeo.

O momento foi decisivo pois o Tottenham abriu o placar logo na sequência. Maddison achou Richarlison pela esquerda e o brasileiro escorou na medida para Heung-Min Son completar para o gol vazio. Porém, quando tudo indicava uma situação mais tranquila para os Spurs, a equipe de Jurgen Klopp buscou o empate nos acréscimos.

Aos 49 minutos do primeiro tempo, Mac Allister deixou para Szoboszlai na direita, onde saiu um cruzamento na primeira trave para Van Dijk esperar a passagem de Gakpo, que controlou a bola dentro da área e girou em cima da marcação em conclusão muito precisa.

Klopp deixa Liverpool organizado com nove jogadores, mas Tottenham busca a vitória no último lance

A pressão do Tottenham no início do segundo tempo foi considerável e Alisson precisou salvar o Liverpool em diversas oportunidades. Aos 2', defendeu o chute de Maddison fora da área. Na sequência, o Liverpool não protegeu a entrada da área e Son surgiu por dentro e aplicou um voleio, parando em defesa espetacular do brasileiro.

Os Spurs foram às redes novamente aos 14' com Maddison aproveitando o movimento de Mac Allister antes de levantamento preciso para Richarlison nas costas da defesa pela esquerda, com o brasileiro deixando na medida para Son concluir, mas o impedimento de Richarlison anulou o gol.

Sem conseguir chegar com perigo apesar da enorme atuação de Mohamed Salah, o Liverpool sofreu com mais uma expulsão aos 24' do segundo tempo. Diogo Jota perdeu a posse de bola e paralisou um contra-ataque dos Spurs com falta em cima de Udogie, recebendo o segundo amarelo e deixando os Reds com apenas nove jogadores em campo.

Restou à Jurgen Klopp deixar o Liverpool com uma formação 4-4-0 nos minutos finais da partida. A organização dos Reds incomodou bastante os Spurs, que não conseguiram quebrar as linhas no campo ofensivo mesmo com o amplo domínio na posse de bola.

Entretanto, quando tudo indicava o empate heroico do Liverpool, um gol contra definiu a vitória do Tottenham aos 51 minutos do segundo tempo. Romero enxergou Porro livre pelo lado direito e o cruzamento rasteiro buscando Skipp acabou parando em desvio acidental de Matip, que surpreendeu o goleiro Alisson e marcou o gol da vitória dos Spurs.

Sequência

O Tottenham volta a campo no próximo sábado (7), às 8h30 pelo horário de Brasília, em duelo contra o Luton Town fora de casa na 8ª rodada da Premier League. O Liverpool terá o Brighton pela frente no domingo (8), às 10h. Antes, os Reds terão compromisso contra o Union, na quinta-feira (5), às 16h, pela segunda rodada da UEFA Europa League