Liverpool constrói resultado no primeiro tempo e vence Aston Villa

O Liverpool fez o dever de casa neste domingo (03), contra o Aston Villa e venceu no Anfield Road por 3 a 0. Com o triunfo, a equipe comandada por Jürgen Klopp assumiu a terceira colocação da Premier League, agora com 10 pontos, atrás apenas de Manchester City e Tottenham.

A partida foi definida praticamente no primeiro tempo. Aos 3, Szoboszlai abriu o placar e, aos 21, Darwin Núñez ampliou. Salah fechou a conta na segunda metade.

Liverpool marca dois na primeira etapa

Aos 3, o Liverpool cobrou o escanteio na área e a zaga do Aston Villa afastou. Eles só não contavam que Szoboszlai apareceria livre na entrada da área com a sobra. O camisa 8 pegou bonito na bola e mandou no cantinho pra abrir o placar: 1 a 0.

Aos 17, Diego Carlos se lesionou e deu lugar a Bailey. Cash foi para a lateral, mas quem ampliou foi o Liverpool, justamente em gol contra do novo latera. Aos 21, Salah recebeu belo passe em profundidade e deixou com Darwin Núñez na área. O atacante finalizou, a bola explodiu na trave, mas voltou nos pés de Cash e entrou. Gol contra do Aston Villa e 2 a 0 para os Reds.

Aos 38, Darwin Núñez recebeu belo passe de Salah, saiu cara a cara com Dibu Martínez e parou no travessão. O primeiro tempo terminou com 2 a 0 para o Liverpool.

Salah marca e fecha a conta contra o Aston Villa

A segunda etapa começou como terminou a primeira. Com gol do Liverpool. Aos 54, no escanteio pela direita, Núñez subiu mais alto que todo mundo e cabeceou. Salah pegou a sobra mandou pras redes pra ampliar: 3 a 0. O egípcio chegou ao sétimo gol em 10 jogos contra os Villans.

O time de Klopp ainda fez uma pressão para aumentar o marcador e golear o rival, mas ficou nisso. A preocupação nos Reds fica por conta de Alexander-Arnold, que foi substituído aos 71 com uma lesão.

Foto: Liverpool

Agenda

O Liverpool volta a campo no próximo sábado (16), às 08h30, contra o Wolves, no Molineux Stadium. Já o Aston Villa, encara o Crystal Palace no mesmo dia, mas às 11h, mas no Villa Park. Ambas as partidas serão válidas pela quinta rodada da Premier League.