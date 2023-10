Com virada histórica, Braga vence Union Berlin fora de casa pela Champions League

Na tarde desta terça-feira (3) em partida válida pela segunda rodada do grupo C da UEFA Champions League, Braga vendeu o Union Berlin por 3 a 2, em uma grande virada com gols de Niakaté, Bruma e André Castro. Becker marcou os dois gols do time alemão.

Show de Becker

O time da casa começou com tudo e abriu o placar logo nos primeiros minutos com Gosens, mas após consultar o VAR, o árbitro Srdjan Jovanovic anulou o gol por impedimento no lance. A torcida cantava alto, mas a partida começou a ficar truncada e sem grandes chances.

Até que aos 30 minutos, Becker recebeu bom passe e carregou até à grande área, chutou com categoria por baixo das pernas do goleiro e abriu o placar. E logo aos 36 minutos, após disputa de bola no alto, sobrou para Becker novamente que chutou da meia-lua e ampliou o placar para delírio dos torcedores do Union.

No lance seguinte, o Braga se lançou ao ataque com Ricardo Horta que finalizou no alvo e o arqueiro Rönnow espalmou mal, no rebote Niakaté chegou para dar um toquinho para o fundo do gol e diminuir a vantagem do adversário.

Depois dos três gols, o confronto deu uma esfriada e o Union se defendeu bem para ir ao intervalo com a vantagem de um gol.

Virada no último lance

O Braga voltou voando, aos cinco minutos em jogada de escanteio ensaiada, Horta recebeu o cruzamento e ajeitou para Bruma finalizar bonito de longe e estufar a rede, empatando o jogo com um golaço.

Os visitantes continuaram no ataque buscando a virada e mais uma vez Horta apareceu bem na área e chutou com força, mas Rønnow fez uma defesa no reflexo e evitou o terceiro gol dos portugueses.

A equipe alemã voltou a dominar o confronto, Becker cruzou para Volland que apareceu sozinho e desviou para Matheus fazer um milagre a queima-roupa e evitar mais um gol. Logo em seguida, em mais um ataque rápido, Becker conseguiu driblar o goleiro mas perdeu o ângulo e chutou na rede do lado de fora.

O mandante chegou com Král de longe, obrigando o goleiro brasileiro Matheus ir no cantinho fazer mais uma grande defesa. Nos 48 minutos, Abel Ruiz fez boa jogada na direita, tocou no meio para Bruma que ajeitou e André Castro soltou uma bomba de fora da área e balançou a rede. Virando o jogo nos últimos segundos e levando os três pontos para casa, após jogo heroico.

Situação na tabela

Com esse triunfo o Braga ficou em terceiro lugar com três pontos, enquanto o Union segue sem vencer e está na última colocação com zero pontos.

Próximos compromissos

O Union Berlin encara o Borussia Dortmund no sábado (7), pela Bundesliga, no Estádio Signal Iduna Park, às 10h30. Já pela Champions League, volta à campo dia 24 de outubro, contra o Napoli em casa, às 16h. Já o Sporting Braga enfrenta o Rio Ave pela Liga Portuguesa, no Estádio de Braga, às 14h. Pela competição internacional, receberão o Real Madrid em casa, às 16h do dia 24 de outubro.