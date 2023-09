Atlético de Madrid recebe invicto Real Madrid em clássico quente por LaLiga

Em partida válida pela 6ª rodada da LaLiga, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam em dérbi da capital espanhola, neste domingo, no Metropolitano. Além de todo o calor de todo clássico, os Merengues querem emplacar a sexta vitória seguida no campeonato, enquanto os Colchoneros precisam vencer para não ficar para trás na briga pelas primeiras posições.

Colchoneros precisam da vitória

Os mandantes vivem um momento atípico no campeonato, onde não estão ocupando uma das três primeiras posições e não mostraram um bom futebol nas últimas rodadas. Atualmente em sétimo lugar, com dois jogos a menos (um da atual rodada e outro adiado), o Atlético enfrenta uma fase desafiadora. Apesar de uma vitória avassaladora por 7 a 0 sobre o Rayo Vallecano há quase um mês, os dois jogos mais recentes resultaram em uma derrota para o Valencia, por 3 a 0, e um empate com a Lazio em 1 a 1, pela Champions League. E necessitam da vitória para se firmar na competição.

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Savić, Giménez e Hermoso; Molina e Saul, Llorente, Koke e Lino; Griezmann e Morata.

Desfalques: De Paul, Reinildo, Soyuncu, Lemar e Barrios (lesionados)

Merengues buscam a liderança

Os Merengues ganharam suas cinco partidas disputadas até aqui, vencendo e convencendo em algumas, e em outras não.

E o Real suou a camisa para ganhar do Union Berlin de apenas 1 a 0, em pleno Santiago Bernabéu. O Real Madrid mantém sua imponência no cenário espanhol e atualmente ocupa a terceira posição na tabela de classificação, somando 15 pontos, ficando atrás apenas do Barcelona e Girona, que possuem 16. Isso significa que o time merengue tem a oportunidade de assumir a liderança da LaLiga nesta rodada caso vença o Atlético.

Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Kepa; Lucas Vázquez, Rudiger, Alaba e Fran García; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Rodrygo e Joselu

Desfalques: Courtois, Éder Militão, Arda Güler e Carvajal (lesionados)

Retrospecto entre as equipes

Na liga espanhola já se enfrentaram 232 vezes, com ampla vantagem do Real. São 91 vitórias dos visitantes, 41 dos mandantes e 40 empates. E mesmo jogando no Metropolitano os Merengues ainda sim levam a vantagem, sendo 36 vitórias, contra 25 dos Colchoneros e somam 25 empates.