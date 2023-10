Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, Argentina encara Paraguai em Buenos Aires

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo, a Albiceleste recebe o Paraguai na noite desta quinta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez.

Argentina

A Argentina, atual campeã mundial, está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo, tendo duas vitórias. Para o jogo, Lionel Scaloni não irá contar com a presença dos jogadores Di María, Lisandro Martínez e Dybala. Já Messi será uma dúvida para esse confronto por conta de suas condições físicas.

- Argentina 1x0 Equador

- Bolívia 0x3 Argentina

Provável escalação: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Acuña); De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Nico González.

Paraguai

O Paraguai está com apenas um ponto nas Eliminatórias da Copa do Mundo, foram um empate e uma derrota nessas duas primeiras rodadas. Já a seleção paraguaia está de treinador novo. Após um ponto conquistado em duas partidas pelas Eliminatórias, Guillermo Schelotto deixou o cargo e quem irá assumir a equipe para o resto da competição será Daniel Garnero.

- Paraguai 0x0 Peru

- Venezuela 1x0 Paraguai

Provável escalação: Coronel; Espínola, Gustavo Gómez, Balbuena e Espinoza; Giménez, Villasanti, Rojas, Sosa e Almirón; Sanabria.

Técnico: Daniel Garnero

Retrospecto

- Total de partidas: 103

- Vitórias da Argentina: 53

- Vitórias do Paraguai: 16

- Empates: 34

Arbitragem

- Arbitro: Raphael Claus (BRA)

- VAR: Rodolpho Toski Marques (BRA)