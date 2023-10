Com hat-trick de Grifo, Freiburg busca virada contra TSC Backa Topola pela Europa League

O Freiburg até levou um susto quando o TSC Backa Topola saiu na frente, com gol de Petrović. O time da Floresta Negra buscou a virada na TSC Arena e venceu pelo placar de 3 a 1, graças ao hat-trick do meia Vincenzo Grifo, na terceira rodada da Europa League.

TSC surpreende

Os Brasileiros da Brisgóvia até controlaram mais o jogo, mas foram surpreendidos por um ótimo contra-ataque do TSC. Jovanović foi colocado para correr na direita. Ele dominou e cruzou. Petrović apareceu sem marcação no meio da área e acertou o ângulo com a canhota. Como era de imaginar, os visitantes partiram para cima e tiveram uma oportunidade na bola parada. Grifo cobrou falta da intermediária. Sallai saiu das costas da marcação e cabeceou, com perigo, à direita do gol.

Aos 37, Weisshaupt levantou na área. Grifo desviou no meio do caminho e Höfler emendou para o fundo do gol. No entanto, o VAR apareceu e confirmou impedimento na origem da jogada. Na reta final, Grifo, dono das bolas paradas, cobrou outra falta. Ginter se jogou na segunda trave, mas não conseguiu alcançar, para desespero de Christian Streich.

Na conta do capitão!

Logo na volta do intervalo, o Freiburg teve um pênalti a favor, quando Jovanović colocou a mão na bola, depois de uma cobrança de escanteio. Grifo deslocou Ilić e cobrou forte, no alto, para deixar tudo igual. A virada também veio dos pés do capitão. O camisa 32 Grifo cobrou falta com maestria, da ponta direita, em direção ao gol. O arqueiro não teve força para espalmar e a redonda entrou.

O meia ainda teve tempo de coroar o seu dia com um hat-trick. Doan fez o levantamento, Cvetković acabou escorregando e deixou Grifo sozinho, que teve apenas o trabalho de bater para o gol.

Como fica?

O Freiburg subiu para a segunda colocação do grupo A, com seis pontos, o mesmo do líder West Ham, que perdeu na rodada. Já o TSC amarga a última posição, com apenas um ponto.

Próximos jogos

As equipes voltam a se enfrentar no próximo mês, no dia 9 de novembro, às 17h (de Brasília), no Europa-Park Stadion.