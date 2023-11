Manchester United e Chelsea têm atuações abaixo entre times do Big-six

Após 10 rodadas disputadas na Premier League, os times de maiores expressões da Inglaterra, conhecidos como Big-six, favoritos da competição, costumam estar na parte de cima da tabela. Não é o caso do Manchester United e Chelsea, que não estão bem na temporada atual. Apesar do alto investimento, as atuações fracas são bem recorrentes.

Tottenham, Arsenal, Manchester City e Liverpool tiveram um ótimo começo e mostram que podem brigar pelo título até o fim. O diferencial entre as equipes são a forte solidez defensiva, juntando com um poderoso ataque para vencer as partidas contra os times de menor expressão sem muito perigo.

Manchester United não consegue repetir as boas atuações da última temporada

Comandados por Erik Ten Hag desde julho de 2022, os Red Devils gastaram 448 milhões de euros desde que o técnico holandês chegou ao clube. O treinado veio com objetivo de reformular o elenco e, assim que chegou, barrou o Cristiano Ronaldo. O craque português acabou deixando a equipe antes do fim do ano.

Em 2022/23, o Manchester United fez uma boa campanha, terminando a Premier League na 3ª posição com 75 pontos e chegou até às quartas de final da UEFA Europa League, chegando a eliminar o Barcelona. Mas na atual temporada os resultados, até o momento, não estão se repetindo.

Apesar do respaldo da diretoria em mantê-lo no cargo, Ten Hag vem sendo bastante criticado pelas atuações ruins, sendo citado como principal culpado pelo atual momento. Na Champions League, o time está em 3º lugar com apenas três pontos em três jogos. Já na Premier League está na 8ª posição, com 15 pontos, perdendo na última rodada por 3 a 0 para o rival Manchester City. Para piorar a situação, foi eliminado na EFL Cup após perder de 3 a 0 para o Newcastle United.

Chelsea ainda não deu certo desde a chegada de Todd Boehly

Foto: Divulgação / Chelsea

Já o Chelsea vem passando por uma reformulação total desde a venda do clube para Todd Boehly em junho de 2022. O novo dono fez de tudo para limpar qualquer resquício dos tempos de Roman Abramovich, e chega até o elenco, escolhendo jogadores a dedo por ele e seus diretores de confiança.

Logo na primeira temporada do bilionário, o Chelsea gastou um total de 661 milhões de euros nas janelas de inverno e verão, quebrando o recorde de 380,1 milhões de euros gastos pelo Barcelona na temporada 2017/18. Apesar de todo o investimento, os Blues fizeram a campanha do clube na história da Premier League, ficando em 12º lugar.

Para a atual temporada, o clube abriu mão de jogadores como Kanté, Havertz, Mount e Kovacic para trazer novos nomes. Ao todo, o Chelsea gastou 464,1 milhões de euros na janela de verão, e o equatoriano Moisés Caicedo foi a contratação mais cara por 133 milhões de euros.

Além disso, Mauricio Pochettino, ex-PSG e Tottenham, foi escolhido para ser o técnico em 2023/24. Mas o futebol apresentado até o momento está muito abaixo do esperado. Sem competições europeias, o Chelsea está apenas na 11ª posição com 12 pontos.

Manchester United e Chelsea vão se encontrar em campo apenas no próximo mês, no dia 6 de dezembro, pela 15ª rodada da Premier League, no Old Trafford.