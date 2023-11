Manchester City recebe o Bournemouth pela Premier League após ser eleito o time do ano

Neste sábado (3), o Manchester City enfrenta o Bournemouth no Etihad Stadium às 12h (horário de Brasília) pela 11ª rodada da Premier League. Os Citizens estão com moral após receberem o prêmio de time do ano entregue pela Revista France Football, e têm tudo para seguirem a grande fase.

A equipe do técnico Guardiola tem um retrospecto muito bom contra o visitante, vencendo todos os últimos 12 jogos contra o adversário pela liga. Em casa, o City não perde há 25 jogos, revelando que a torcida tem papel fundamental nas partidas como mandante.

O Bournemouth ocupa a 17ª colocação do campeonato, levando a vitória em apenas 1 jogo da competição. A situação é preocupante, pois o time tem um adversário complicado e pode ir à zona de rebaixamento, caso o Luton Town ou Burnley vençam suas partidas.

O Manchester City vive outra realidade, após vencer as três principais competições na temporada passada. O melhor time da atualidade possui 24 pontos na tabela e está na 3ª posição, atrás apenas de Arsenal e Tottenham.

Cada vez mais complicada

Na última coletiva de imprensa, Guardiola citou a evolução dos clubes ingleses nas recentes temporadas: "Comparativamente a quando cheguei, há melhores dirigentes e melhores equipes. Cada temporada é mais difícil".

Apesar de parecer complicada, Pep e seu elenco destoam dos demais. Na última partida, o City venceu o clássico de Manchester por 3 a 0, demonstrando superioridade a cada jogo.

Foto: Divulgação/Manchester City

Ataque poderoso

O atual campeão da Champions League não possui apenas o melhor time da temporada, mas também o melhor atacante do mundo. Erling Braut Haaland sobra dentro de campo, são 11 gols em 10 jogos na atual Premier League. Na temporada passada, o norueguês foi espetacular, quebrando recordes e sendo decisivo, contribuindo com 52 gols, uma marca impressionante que ajudou o City na busca por títulos.

Essas atuações o levaram para o 2º lugar da Bola de Ouro, ficando atrás de Lionel Messi. Por fim, Haaland acabou levando o Prêmio Gerd Müller 2023, premiação dada para o artilheiro da temporada. O atacante de 23 anos cresce a cada ano, e com certeza veremos ele entre os melhores do mundo por muito tempo.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Stones, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Julián Álvarez, Doku e Haaland.

Bournemouth: Radu, Aarons, Mepham, Zabarnyi, Lloyd Kelly, Scott, Billing, Semenyo, Christie, Tavernier e Solanke.