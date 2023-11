Liverpool bate o Bournemouth e está nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira (01), o Liverpool bateu o Bournemouth pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, por 2 a 1. Após a vitória, o time comandado por Kloop está classificado para as quartas de final da competição.

Agora, o time comandado por Kloop vive uma sequência de seis jogos invictos na temporada. Na Premiere Legue, o time está em quarto colocado, com 23 pontos, três a menos do que o líder Tottenham.

Já o Bournemouth tinha ganhado apenas o último jogo, após uma má sequência de derrotas no campeonato nacional. Na tabela, o time está em 17º lugar, com apenas 6 pontos conquistados, um a mais do que o Luton Town, time que abre o Z-4.

Gols da partida

O Liverpool abriu o placar no final da primeira etapa com Gakpo. O holandês tirou proveito de uma sobra na área e mandou a bola para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Bournemouth, com Kluivert aproveitou uma bola na segunda trave e igualou o marcados. Contudo, o placar ficou igual durante seis minutos, quando Darwin Nuñes anotou uma pintura.

O uruguaio pegou a bola pela esquerda, costurou para dentro, driblou o adversário e chutou a bola na gaveta, onde a coruja dorme, anotando um golaço.

Adversário das quartas

O próximo confronto do Liverpool pela competição, é contra o West Ham. O time londrino se classificou contra o Arsenal com gols de Kudus, Bowen e Ben White (contra). O Arsenal chegou a marcar com Odegaard.

Próximos jogos do Liverpool

Luton Town, domingo (5), 11h (de Brasília), pela Premier League - com transmissão pela ESPN no Star+

Toulouse, quinta-feira (9), 14h45h (de Brasília), pela Europa League - com transmissão pela ESPN no Star+

Brentford, 12/11, 11h (de Brasília), pela Europa League, com transmissão pela ESPN no Star+

Próximos jogos do Bournemouth

Manchester City, sábado (4), 12h (de Brasília), pela Premiere League

Newcastle, sábado (11), 14h30 (de Brasília), pela Premiere Legue

Sheffield United, sábado (25), 12h (de Brasília), pela Premiere League