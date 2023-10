Aitana conquista Bola de Ouro e destaca: "Premiação não acontece se o time não tiver um bom desempenho"

Na tarde desta segunda-feira (30), ocorreu a premiação da Bola de Ouro em Paris, na França. A jogadora Aitana Bonmatí, de 25 anos, foi eleita a melhor jogadora do mundo da última temporada. Superando Alexia Putellas, que venceu nos dois últimos anos e não foi indicada desta vez.

Na premiação de 2022, Aitana ficou na quinta posição. Agora era favorita por conta de ter sido campeã da Copa do Mundo Feminina pela Espanha e pelo prêmio de melhor jogador da UEFA Champions League, conquistada pelo Barcelona. A meia-campista recebeu a Bola de Ouro e logo enalteceu as companheiras do Barça e da seleção espanhola.

“Eu sempre pensei que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Prefiro viver o dia a dia e espero que isso me aproxime desse tipo de prêmio. Toda jogadora todo dia sonha em ganhar um prêmio como esse. Mas gostaria de dizer que a equipe sempre vem em primeiro lugar. Esse tipo de premiação não acontece se o time não tiver um bom desempenho”.

Aitana também falou sobre seu ano e agradeceu a todos que estiveram presentes com ela.

"Esse foi um ano excepcional esportivamente falando. Futebol é um esporte coletivo e quero compartilhar esse prêmio com minhas colegas do Barcelona e da Espanha. Obrigada a minha família e amigos. Quero parabenizar também as demais finalistas pelo trabalho que fizeram. Vamos continuar lutando. Iniesta é meu ídolo, ser comparada a ele é uma honra para mim, junto com Xavi Hernández, Busquets e outros, eles me deram muitas alegrias."

Números de Aitana Bonmatí na temporada 2022/23

- 45 jogos

- 20 gols

- 23 assistências

- Campeã da Copa do Mundo

- Campeã da Champions League Feminina

- Campeã do Campeonato Espanhol

- Campeã da Supercopa da Espanha

TOP 10 Melhores jogadoras do mundo 2022/23

1º. Aitana Bonmati (Barcelona)

2º. Sam Kerr (Chelsea)

3º. Salma Paralluelo (Barcelona)

4º. Fridolina Rolfö (Barcelona)

5º. Mary Earps (Manchester United)

6º. Olga Carmona (Real Madrid)

7º. Alexandra Popp (Wolfsburg)

8º. Patricia Guijarro (Barcelona)

9º. Linda Caicedo (Real Madrid)

10°. Rachel Daly (Aston Villa)

Todas as vencedoras da Bola de Ouro

2018 - Ada Hegerberg (Lyon)

2019 - Megan Rapinoe (Reign FC)

2020 - Sem premiação por causa da pandemia do Covid-19

2021 - Alexia Putellas (Barcelona)

2022 - Alexia Putellas (Barcelona)

2023 - Aitana Bonmatí (Barcelona)