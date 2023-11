Bruno Fernandes define no fim e Manchester United vence Fulham pela Premier League

Na abertura da 11ª rodada da Premier League na manhã deste sábado (4), o Manchester United venceu o Fulham por 1 a 0 no Craven Cottage graças ao gol marcado por Bruno Fernandes nos acréscimos do segundo tempo.

Cenário repetido para os Red Devils

Após nenhuma ação considerável nos cinco primeiros minutos, o Manchester United rapidamente abriu o placar em jogada de bola parada. Garnacho acertou ótimo passe no meio e McTominay chegou para concluir o lance.

Porém, o VAR interveio no lance e o árbitro da partida anulou o gol após revisão no monitor, entendendo que o impedido Harry Maguire participou efetivamente da jogada.

A anulação do gol deixou a partida muito tranquila pois o jogo ficou extremamente morno com as duas equipes sem criar chances de gol e a bola circulando muito no meio-campo. O United tentava ocupar o campo ofensivo, mas esbarrava nos bloqueios do Fulham, que não conseguia chegar nos contra-ataques.

O Fulham conseguiu algumas chances de perigo em bola parada, com a melhor oportunidade ocorreu aos 45 minutos, quando Willian levou perigo após boa finalização

Fulham incomodo, mas United venceu com Bruno Fernandes decisivo

Os mandantes voltaram melhor para a etapa complementar e incomodaram a equipe de Erik ten Hag. Aos 12', Willian novamente aproveitou espaço de fora da área e chutou rente á trave de Onana.

Três minutos depois, Harry Wilson experimentou de fora da área e exigiu de Onana uma excelente defesa com uma das mãos no reflexo. Na sequência, Palhinha chutou à queima roupa e o goleiro camaronês mais uma vez trabalhou bem.

Aos 25', Pellistri criou uma das melhores oportunidades aos visitantes pelo lado esquerdo. O uruguaio cortou para o meio dentro da grande área, mas acabou batendo fraco na finalização.

Tivemos na reta final a repetição do cenário da etapa inicial, com o United controlando a posse de bola sem conseguir incomodar o Fulham, mas a pressão próximo ao fim do jogo resultou no gol da vitória. Bruno Fernandes aproveitou sobra na entrada da grande área e bateu rasteiro no canto para vencer o goleiro Leno, que tocou na bola, mas não evitou a defesa.

Tabela

Com este resultado, o Manchester United chegou aos 18 pontos e saltou para a sexta colocação da Premier League. Enquanto isso, o Fulham manteve os seus 12 pontos, em 14º lugar, mas com tendência de fechar a rodada mais próximo da zona de rebaixamento.

Sequência

O Manchester United retoma suas atenções para a fase de grupos da Uefa Champions League. A equipe de Erik Ten Hag visitará o Copenhagen nesta quarta-feira, a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no Parken Stadium.

Enquanto isso, o Fulham descansará durante a semana e voltará a campo apenas no próximo domingo (11), em duelo contra o Aston Villa, às 11h pelo horário de Brasília, no Villa Park, pela 12ª rodada da Premier League.