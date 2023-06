Erik Ten Hag lamenta derrota do Manchester United na final da FA Cup: "Estamos devastados"

O Manchester United desperdiçou neste sábado (3) a oportunidade de fechar a temporada 2022/23 com o seu segundo título. Os Red Devils foram derrotados por 2 a 1 pelo Manchester City, na decisão da FA Cup, realizada no Estádio de Wembley.

Gundogan precisou de apenas 12 segundos para abrir o placar na grande decisão, causando um desânimo no torcedor vermelho. No entanto, um pênalti cometido por Grealish na reta final do primeiro tempo trouxe uma nova esperança, através do gol marcado por Bruno Fernandes. O Manchester City seguiu pressionando mais o adversário, ocupando o campo ofensivo com espaços para finalizar frequentemente até conseguir o gol da vitória, marcado novamente por Gundogan, melhor jogador na decisão da FA Cup.

A entrada de Garnacho melhorou o desempenho do Manchester United na reta final do jogo, mas não foi o suficiente para evitar o segundo título dos Citzens na temporada, que ainda segue em busca de uma histórica Tríplice Coroa, em decisão da UEFA Champions League, contra a Inter de Milão.

Além da estratégia defensiva mal executada e pouquíssimos contra-ataques explorados, chamou atenção também no Manchester United a quantidade de passes errados do goleiro David De Gea nas reposições. Em entrevista ao canal BBC após a decisão, o técnico Eric Ten Hag não escondeu a frustração com a derrota, afirmando que o clube está "destruído" com a perda de mais um título contra o Manchester City.

Aspas de Erik Ten Hag, técnico do Manchester United

"Estamos devastados, desiludidos claro, mas digo que estou orgulhoso da minha equipe. Estivemos muito bem, sofremos dois gols, mas estivemos no jogo. Houve um grande espírito e uma organização muito boa."

"Sofremos gols difíceis, totalmente evitáveis. Quando você joga contra o City e não sofre quase nada em jogo aberto é um grande crédito para o time, mas se você sofre gols como aqueles é decepcionante."

"Esta equipe mostrou resiliência, caráter e personalidade. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, mas isso vai tornar-nos melhores. Foi um teste para nós, não conseguimos, mas podemos levar muitos pontos positivos para a próxima temporada."