Liverpool chega a sua sexta vitória consecutiva em casa pelo Inglês

Neste domingo, o Liverpool conseguiu mais uma vitória importante no Campeonato Inglês e a vítima dessa vez foi o Brentford por 3 a 0, diante de sua própria torcida no Anfield, através da 12ª rodada.

Com o resultado, os Reds assumiram a vice-liderança da Premier League, com 27 pontos e mantiveram a caça ao líder Manchester City, que ficou apenas no empate contra o Chelsea.

No entanto, o Liverpool é um dos clubes que segue com 100% de aproveitamento em casa nesta atual edição do Campeonato Inglês, com seis vitórias em doze jogos disputados.

Antes de derrotar o Brentford no fim de semana, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp venceu o Bournemouth, o Aston Villa, o West Ham, o Everton e o Nottingham Forest.

Para continuar no mesmo embalo, o Liverpool retorna a campo apenas no dia 25 de novembro diante do Manchester City, em confronto direto pela 13ª rodada, às 09h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Além disso, os Reds podem assumir a liderança da Premier League, em caso de vitória sobre os Citzens no fim de semana. Porém, o Liverpool terá que torcer por tropeços de Arsenal, Tottenham e Aston Villa, que ainda entram em campo na rodada.

Diante do Manchester City, o Liverpool deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição. Em contrapartida, o time terá que lidar com as ausências de Andrew Robertson, Conor Bradley e Thiago Alcântara, que estão fora de combate e sem previsão de retorno aos gramados.

Pela Premier League, os Reds possuem o terceiro ataque mais positivo com 27 gols marcados, somente ficando atrás de City e Aston Villa. O artilheiro do Liverpool na competição, é o atacante Mohamed Salah, que tem 10 gols marcados e atualmente há três bolas nas redes de se igualar a Erling Haaland, que é o goleador máximo do Inglês, com 13.

Além de Salah, o Liverpool também aposta muito na boa fase dos atacantes Diogo Jota e Darwin Núñez, que são as principais referências ofensivas do clube nesta atual temporada.