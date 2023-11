Times da Premier League votam contra nova regulamentação

A Premier League organizou uma votação entre os 20 clubes da primeira divisão da liga inglesa, a pauta era relacionada ao futuro nas transações da liga. A organização inglesa utilizou um bloqueio temporário de empréstimos entre clubes que possuem o mesmo dono.

A ideia é que esses clubes não burlem as regras do ‘Fair Play’ financeiro e para que não passem dinheiro de forma artificial. Com o recente aumento de contratações da Arábia Saudita, a Premier League fica preocupada em relação a fraudes financeiras e tem como justificativa proteger a competição.

A votação

Nesta terça-feira (21), foi realizada a votação no The Churchill Hotel. Para que a proposta fosse barrada, seriam necessários 14 votos das 20 entidades. A votação foi finalizada em 13 votos contra a regulamentação e 7 à favor.

Ou seja, por enquanto não haverá nenhuma modificação no projeto por apenas um voto. Não se sabe ao certo quais foram votos de cada time já que a Football Association decidiu deixar os votos em sigilo da imprensa.

Quem são os clubes envolvidos?

Ao longo dos anos, muitos magnatas têm explorado o mundo do futebol e têm adquirido clubes. Alguns grupos detém diversas entidades ao redor do planeta, como o Grupo City que é dono de franquias como o Bahia (Brasil), Girona (Espanha), New York City (Estados Unidos) e, talvez o seu projeto mais ambicioso, o Manchester City.

A ideia desses donos é aproveitar jogadores que estejam em times de mesma rede para dar melhor estrutura ao time ou desenvolver o jogador, assim como os empréstimos dos jogadores Savinho e Yan Couto, ambos jogadores do Manchester City, porém emprestados ao Girona, também do Grupo City. Movimentos como esses fazem com que os clubes gastem menos no momento das transações ou facilitem idas por empréstimos.

Recentemente, o Newcastle ficou nos holofotes ao tentar a contratação por empréstimo do volante português Rúben Neves. No entanto, o atleta é pertencente ao Al-Hilal, clube cujo o dono é Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, mesmo dono dos Magpies e outros times sauditas como Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad. O clube saudita anunciou, entretanto, que o português não sairia do clube, mas os ingleses também podem ter outras opções em mente.

Outros clubes que podem ter grande potencial nesse tipo de ação são o Chelsea, cuja BlueCo, de Todd Bohely, é detentora dos direitos dos Blues e também é detentora do Strasbourg, da França. Já foi possível notar conversas entre os times com o empréstimo do atacante Ângelo para o clube francês.

A INEOS também está de olho nesse esquema. O Sir Jim Ratcliffe, dono da empresa, é detentor do Nice, da França, e está em negociações promissoras com a família Glazer para comprar 25% das ações do Manchester United e futuramente adquirir os Red Devils por completo.