Neymar sofre grave lesão no joelho contra o Uruguai e deixa o campo chorando

Neymar deixou o campo chorando nesta terça-feira (17) após grave lesão no joelho em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a seleção do Uruguai ainda no primeiro tempo.

Pouco após o gol marcado por Darwín Nuñez, o atacante brasileiro sofreu uma falta por trás de Nicolas de La Cruz nos acréscimos do primeiro tempo e não conseguiu mais levantar para seguir na partida, sendo substituído por Richarlison.

O atacante foi retirado do campo em um carrinho enquanto chorava. Depois, desceu do carrinho e foi mancando até o vestiário com assistência, para receber tratamento médico. De acordo com informações divulgadas pela reportagem da 'TV Globo', Neymar sofreu uma torção grave no joelho com possibilidade de ruptura no ligamento.

Embora nenhum detalhe oficial tenha sido divulgado imediatamente sobre a lesão de Neymar, tudo indica que o atacante pode enfrentar mais um período de longo afastamento dos gramados. Neymar passou grande parte do ano passado lidando com diversos problemas médicos, incluindo um problema no tornozelo que exigiu cirurgia na temporada passada.

Sua estreia pelo Al-Hilal, da Pro League saudita, também foi adiada após sofrer uma lesão que o deixou em dúvida para os jogos do mês passado pelo Brasil, mas Neymar conseguiu se recuperar à tempo para ser chamado pelo técnico Fernando Diniz.

O Brasil perdia por 1 a 0 para o Uruguai quando Neymar saiu, um placar que quebraria a invencibilidade do time nas eliminatórias para a Copa do Mundo, caso se mantivesse. Os pentacampeões mundiais venceram as duas primeiras partidas das Eliminatórias no mês passado, mas empataram na quinta-feira com a Venezuela na Arena Pantanal.

Neymar desfalcará Al-Hilal nos próximos jogos

O próximo jogo do Al-Hilal será nesta sexta-feira (20), a partir das 15h pelo horário de Brasília, em duelo contra o Al Khaleej, válido pela 10ª rodada da Liga Saudita. Tudo indica que o centroavante brasileiro ficará indisponível por diversos jogos, incomodando o técnico Jorge Jesus.