Arsenal pode assumir a ponta do Campeonato Inglês ainda nesta rodada

Para se manter no topo da tabela do Campeonato Inglês, o Arsenal terá mais um desafio importante pela frente e dessa vez para enfrentar o Brentford, pela 13ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Gunners se mantém em terceiro lugar com 27 pontos. Além disso, o clube londrino pode assumir a liderança da competição, em caso de vitória nesse fim de semana.

Dessa forma, o Arsenal terá que torcer para um empate no confronto entre Manchester City e Liverpool, que ainda entram nesta rodada, às 09h30, no Etihad Stadium.

Diante do Brentford, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta também busca retomar o caminho das vitórias fora de casa, após dois jogos. Durante esse período, os Gunners ficaram no empate contra o Chelsea por 2 a 2 e foram derrotados para o Newcastle por 1 a 0.

No entanto, a última vez em que o Arsenal conseguiu vencer como visitante na Premier League, foi justamente contra o Bournemouth por 4 a 0, no dia 30 de setembro. Desde então, o clube londrino também não conseguiu mais triunfar na competição atuando longe de seus domínios.

Pelo Campeonato Inglês, os Gunners possuem a quarta melhor campanha atuando fora de casa, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos disputados até o momento.

Para essa partida, o Arsenal terá que lidar com algumas baixas neste fim de semana, como nos casos de Jurrien Timber, Thomas Partey, Emile Smith Rowe e Martin Odegaard, que estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão retorno aos gramados.

Além deles, o time do norte de Londres também não vai poder contar com o meio-campista português Fábio Vieira, que vai cumrpir suspensão automática, após ser expulso na última rodada da Premier League contra o Burnley.

Em contrapartida, o Arsenal deverá escalar o trio de ataque formado pelo inglês Bukayo Saka e pelos brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que são as esperanças de gols dos Gunners para o restante desta atual temporada.