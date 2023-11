Manchester City busca chegar a marca de cinco jogos de invencibilidade no Inglês

Após ficar no empate contra o Chelsea por 4 a 4 no último fim de semana, o Manchester City entra em campo para mais um desafio no Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Liverpool, em confronto direto pela abertura da 13ª rodada, no próximo sábado (25), às 09h30 (horário de Brasília).

Na tabela de classificação da Premier League, os Citzens aparecem na liderança com 28 pontos somados. Além disso, o City também busca chegar a marca de cinco partidas de invencibilidade no torneio.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola conquistou três vitórias e apenas um empate nos últimos quatro jogos consecutivos. No entanto, a última derrota do City no Inglês, foi justamente para o Arsenal por 1 a 0, fora de casa, através da oitava rodada.

A partir daí, o Manchester City nunca mais perdeu na competição e segue firme e forte na luta pelo tetracampeonato consecutivo da Premier League.

Dessa forma, os Citzens buscam se consolidar de vez na liderança do Campeonato Inglês, em caso de vitória no próximo fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, o Manchester City terá que torcer por tropeços de Arsenal, Tottenham e Aston Villa, que ainda entram em campo na próxima rodada.

Diante do Liverpool, o City terá que lidar com apenas três desfalques e tratam-se do goleiro Zack Steffen, do lateral-esquerdo Sergio Gómez e do meio-campista Kevin De Bruyne, que estão sob cuidados aos departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão no fim de semana.

Em contrapartida, o Manchester City deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no sábado que vem, entre eles está o atacante Erling Haaland, que é o artilheiro da Premier League, com 13 gols marcados.

Porém, Haaland acabou tomando um susto, ao torcer o tornozelo na vitória da Noruega por 2 a 0 sobre as Ilhas Faroé, pelas Eliminatórias da Eurocopa, ainda nos últimos minutos do segundo tempo.

Antes do final da partida, o centroavante sentiu um desconforto significativo após desabar no gramado nesta quinta-feira.