Em jogo de disparidade evidente, Equador supera Chile nas Eliminatórias

O Equador recebeu o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (21), em duelo que prometia bons duelos dentro de campo. Sem a presença de Gary Medel, suspenso, Chile vinha com a promessa de um time mais ofensivo.

Já o Equador vinha na confiança do seu veloz ataque, com peças jovens e habilidosas. Assim foi ditado o ritmo do jogo, pelas investidas ofensivas fulminantes da equipe equatoriana.

Panorama do jogo

O gol saiu dos pés de Ángel Mena, que num desses ataques fulminantes, aproveitou o rebote do chute forte de Kendry Paez para marcar.

A diferença entre o volume de jogo das duas equipes foi notável, apesar do Equador não ter conseguido traduzir isso numa vantagem maior no placar. Chile também conseguiu algumas boas chegadas ao ataque, mas não suficientes para provocar algum equilíbrio na partida.

Equador abusou das subidas incisivas ao ataque, com seus pontas ágeis e talentosos. Algo que pode explicar a baixa conversão dos chutes em gols é a ausência de Enner Valencia, que é o referencial técnico em finalização da seleção nacional.

O atacante do Internacional ficou de fora da lista de Félix Sánchez pois sofreu desconforto na coxa recentemente.

Já na reta final, Chile se arriscou mais perigosamente ao ataque, criando algumas chances claras, mas parando numa bem postada defesa equatoriana.

Equador soube gerenciar o resultado muito bem neste minuto final da partida e evitou desperdiçar a vitória.

Como fica a tabela

Equador chega aos 8 pontos e empata com Brasil e Venezuela na tabela das Eliminatórias. Já o Chile permanece nos 5 pontos e ocupa apenas a oitava colocação da tabela, correndo risco de ficar fora da zona classificatória para o Mundial.