Em jogo cheio de emoções, Athletic Bilbao vence Celta de Vigo de virada

Na tarde desta sexta-feira (10), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato espanhol, o Athletic Bilbao venceu o Celta de Vigo por 4 a 3 em um jogo de muitas emoções. Com gols de Oihan Sancet, Gorka Guruzeta (2) e Álex Berenguer para os mandantes. Iago Aspas, Jonathan Bamba e J. Larsen marcaram os gols do Celta.

Muita bola na rede

O jogo começou com pressão dos donos de casa, junto ao lado inferior direito do gol. Nico Williams finalizou com o pé esquerdo do lado direito da pequena área para grande defesa do goleiro. Continuando no ataque, após cruzamento de Nico Williams para Gorka Guruzeta que cabeceou do meio da área para defesa do goleiro.

Mas quem abriu o placar foram os visitantes, lago Aspas recebeu bom passe de Óscar Mingueza, que finalizou de fora da área no canto inferior esquerdo para estufar a rede. Em seguida o Athletic tentou empatarc Oihan Sancet de cabeça do meio da área, mas a bola ficou fácil para o goleiro.

Aos 37 minutos, Oihan Sancet finalizou de muito perto no canto inferior esquerdo do goleiro e empatou a partida. Na bola parada Jonathan Bamba finalizou e ampliou o placar para o Celta com um limdo gol aos 41 minutos. E logo aos 50 minutos os mandantes empataram novamente, Gorka Guruzeta recebeu a bola de Nico Williams e chutou da pequena área para o fundo do gol. Encerrando o primeiro tempo no 2 a 2.

No início da segunda etapa o Athletic se lançou ao ataque e Óscar De Marcos finalizou bem para defesa do goleiro. Logo depois da cobrança de escanteio o Gorka Guruzeta desviou da pequena área e virou para o time da casa.

Kevin Vázquez cruzou a bola para grande área e Óscar Mingueza apareceu bem para cabecear, mas mandou pela linha de fundo. Jorgen Strand Larsen consegue o empate, mas após análise do VAR o gol foi anulado pelo árbitro.

Em seguida, com 21 minutos Iago Aspas puxou o contra-ataque e achou Jorgen Strand Larsen na área que finalizou no canto inferior esquerdo do goleiro. E 6 minutos depois houve um pênalti marcado pelo VAR para o Celta. Iago Aspar foi para a bola e chutou no canto esquerdo, mas Unai Simón caiu para fazer a defesa salvando sua equipe.

Aos 51 minutos Óscar Mingueza cometeu pênalti. Alex Berenguer pegou a bola, cobrou no canto direito do gol e fez o estádio tremer. No último minuto o Athletic Bilbao garantiu a vitória em casa e levou os três pontos, após o 4 a 3.

Situação na tabela

O Athletic Bilbao ocupa a 5ª colocação com 24 pontos, enquanto o Celta de Vigo está em 18º lugar com sete pontos.

Próximos compromissos

O Athletic encara o o Girona fora de casa, na segunda (27), às 17h. Já o Celta viaja para enfrentar o Valencia no sábado (25), às 12h15.